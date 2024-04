Durante su rueda de prensa diaria, el portavoz presidencial se disculpó por demorar en contestar, algo que atribuyó a la falta de sueño. "Dormí poco y me cuesta más ser veloz en la respuesta", precisó.

La insólita explicación de Manuel Adorni: "Dormí poco, me desvelé y me pierdo"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, vivió el jueves 11 una situación insólita durante su conferencia de prensa habitual. En ese sentido, mientras contestaba una pregunta sobre los subsidios a las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el portavoz tuvo que excusarse por sus titubeos y las demoras al responder, ante lo que explicó: "Dormí poco, me desvelé y me pierdo".

Consultado sobre la posibilidad de que se liberen las tarifas del transporte, Adorni explicó que "no depende solo de Nación, sino que tenés un montón de jurisdicciones en juego", ante lo que mencionó el caso del transporte interjurisdiccional, "que es en definitiva donde el Estado Nacional hace el aporte del subsidio".

Sin embargo, sobre la pregunta sobre el caso de la Ciudad de Buenos Aires, indicó que "es un capítulo aparte que tiene otra explicación". "Ahora es muy extenso para contártelo, pero es cierto que hay un tema pendiente", indicó. Es en ese momento en el que se disculpó por la demora al responder. "Pará que dormí poco y me pierdo", justificó el vocero entre risas, ante lo que subrayó: "En serio, dormí poco, me desvelé, entonces me cuesta más ser veloz en la respuesta".

De igual manera, continuó con su alocución y destacó que la prioridad del Gobierno es "exterminar en el período de tres años el entramado de subsidios que destruyó el sistema de transportes". "Sin ir más lejos, yo acá en alguna conferencia hace algún tiempo había anunciado la diferencia que había entre, por ejemplo, la oferta declarada y la oferta real, que uno la tenía por el cruce de información con la tarjeta SUBE", añadió.

"Nosotros queremos terminar de exterminar el subsidio a la oferta, promover el subsidio a la demanda y modernizar el sistema", subrayó. En ese sentido, indicó que "no es el momento" de tener la discusión sobre si el Gobierno pueda tener injerencia y liberar o no las tarifas del transporte.

Al respecto, precisó que "es un tema largo" y volvió a mencionar la falta de sueño. "Me parece que es un tema aburrido y muy extenso, en un día que además estoy con falta del sueño de lo que los médicos sugieren", expresó Adorni.

PARO DE COLECTIVOS

En otro tramo de la rueda de prensa, el vocero se manifestó sobre el paro de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y afirmó que "las partes se reunirán en la secretaría de Transporte" para resolver la "horrorosa situación" que padecen millones de usuarios en la zona del AMBA.

"En lo que va de nuestra gestión recibimos cuatro amenazas de paro y se efectuaron dos medidas de fuerza", se quejó el portavoz de la Presidencia, luego de detallar que la Administración libertaria "cumplió con todos los desembolsos de los subsidios a las empresas de transporte".

Varias líneas de colectivos realizaron un paro y otras hicieron retención de actividades este jueves por falta de pago del aumento salarial acordado por la UTA con las distintas cámaras del sector: AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA.

"Los argentinos estamos ante dos caminos: la libertad y el otro, es el que estamos viendo hoy. Usan el amedrentamiento y le complican la vida a la gente", agregó el encargado de la comunicación gubernamental.

También destacó que debido a la medida de fuerza, hay "4 millones de personas afectadas" e insistió en que "las transferencias fueron hechas en tiempo y forma, por lo que se espera que las partes lleguen a un entendimiento".