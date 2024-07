La insólita promesa de Javier Milei si la inflación llega a cero

Mientras las medidas económicas recesivas atacan a la clase media en Argentina, el presidente Javier Milei se entusiasma con la idea de reducir la inflación a cero a cualquier costo. De hecho, en un nuevo intercambio que tuvo este viernes con los internautas de X (antes Twitter), el primer mandatario se animó a arrojar una especie de promesa en caso de que eso suceda.

Inicialmente, lanzó un tuit dando aviso que tenía un rato disponible para responder hasta las 21.30. Tras esto, varios de sus seguidores comenzaron a escribirle y a desearle un feliz día del amigo. Pero uno de los mensajes llamó la atención en gran manera, especialmente, por la respuesta del jefe de Estado.

"¿Hacemos un MEGA acto el día que la inflación dé 0?", preguntó un libertario, a lo que Milei respondió: "Ganas no me faltarían... es más, me arriesgo a cantar 3 temas", lanzó, obteniendo miles de likes y generando todo tipo de comentarios.

Muchos expresaron mensajes de apoyo a este tuit de forma particular, mientras que otros le sugirieron que "trabaje": "Bastante faltás a eso"; "¿También vas a cantar cuando te quedes sin dólares y tengas que devaluar de nuevo?"; "¿Ganas de encontrar a Loan no te dan?", fueron sólo algunos de los comentarios en detrimento de la iniciativa del Presidente, que no parece alinearse a la realidad de los argentinos.