La justicia ordenó congelar criptoactivos por más de $320.000

La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de $323.275 en la criptomoneda USDT, vinculados a dos de los empresarios investigados por la estafa del token $LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La medida se tomó a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, luego de que se detectaran movimientos sospechosos de fondos en billeteras virtuales.

Esta investigación judicial, que comenzó en febrero de este año, busca determinar si existió una maniobra de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad en la creación y el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. La jueza Servini libró un exhorto internacional a El Salvador para hacer efectiva la medida, ya que los fondos se encuentran en el extranjero. La empresa emisora de la criptomoneda, Tether International, ya confirmó que se concretó la orden judicial.

Avance en la investigación y vínculos con el presidente Milei

La investigación se centró en la trazabilidad de los movimientos de fondos de los imputados, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, a partir de información brindada por la plataforma Binance. Los investigadores descubrieron que los dos empresarios, quienes fueron exempleadores del presidente Javier Milei, compartían la propiedad de una billetera virtual de "firma múltiple".

Se detectó que desde esta billetera se transfirieron los fondos a las dos direcciones que ahora fueron congeladas. La actividad de esta billetera virtual tuvo lugar entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, un período posterior al "Tech Forum Argentina 2024" y coincidente con el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.