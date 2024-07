La Justicia ordenó liberar al creador de Fútbol Libre

A menos de una semana de ser detenido, la Justicia ordenó este lunes la liberación del creador de Megadeportes y Fútbol Libre. En ese sentido, las autoridades consideraron que no existe peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa, a lo que se suma que colaboró con la investigación desde un inicio.

La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro. Según explicaron a Infobae desde la defensa del acusado, a cargo de Fernando Madeo Facente y Marcelo Canale, el pedido de excarcelación se fundó por diversos motivos que beneficiaban al joven mendocino de 23 años. “Primero en principal, porque dieron por entendido que no existe ni peligro de fuga, ni peligro de entorpecimiento en el caso por parte de él”, indicaron.

Asimismo, se comprobó que "Kashad", el seudónimo que utilizaba, no contaba con antecedentes penales, siendo que incluso no había recibido ningún beneficio económico significativo con los sitios de piratería online. En esa línea, durante su indagatoria explicó las razones detrás de la página y su funcionamiento, ante lo que aclaró que su objetivo no era enriquecerse.

“Él simplemente aprovechó un error de cifrado por parte de la plataforma donde se emiten los partidos y lo que hizo fue abrirlo al público. Fue sin ánimo de lucro, sin ánimo de enriquecerse por este hecho. Está probado en la causa del expediente que él no se enriqueció a raíz de esto”, subrayaron desde su equipo de representantes legales.

Sumado a esto, la Justicia tuvo en consideración que el hombre se puso a disposición de las autoridades judiciales desde el día de su captura. Al respecto, aportó numerosos datos de relevancia para la causa que investiga a las páginas web vinculadas a la transmisión ilegal de canales deportivos. Justamente, esa fue la razón más valorada a la hora de emitir su extradición.

En esa línea, el fiscal Alejandro Musso, del departamento de Cibercrimen en la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos, a cargo de la causa, remarcó en diálogo con Infobae que el sospechoso brindó una colaboración que definió como “detallada y precisa, con nombres y apellidos y lugares” que ayudaron a identificar a otros individuos que están compartiendo contenido ilegal.

“Básicamente, la libertad de él tiene que ver con la colaboración brindada. Esto nos va a permitir poder cerrar finalmente su actividad ilícita dentro de las plataformas que andan en Argentina”, precisó el fiscal.

En tanto, en el oficio de liberación se lee: "Se resolvió disponer su Inmediata libertad a la que deberá hacer efectiva en el día de la fecha y desde su lugar de alojamiento, previo certificar que sobre el mismo no pese orden alguna de captura y/o detención en su contra, en cuyo caso deberá ser colocada a exclusiva disposición del magistrado o magistrada requirente, con conocimiento del suscripto”.

"Khasid" había sido detenido el pasado miércoles luego de una extensa investigación motivada por una denuncia realizada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (Alianza) al detectar la gran cantidad de visualizaciones que acumulaban las plataformas de streaming. Si bien se concertó en Mendoza, el joven fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, en principio acusado de haber violado el derecho a la propiedad intelectual de la Ley 11.723.

Junto a los abogados Madeo Facente y Canale, trabajó por la liberación del acusado el equipo de la Defensoría Pública de San Isidro, a cargo de la doctora Cucurullo.