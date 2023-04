La nueva novia de Tinelli confesó qué famoso le rompió el corazón

Momi Giardina pasó a estar en el centro de todas las miradas durante los últimos meses luego de que se diera a conocer el vínculo cercano que tiene con Marcelo Tinelli. Si bien no hubo confirmación por parte de ambos, todas las versiones indican que la actriz es el nuevo amor del conductor, y eso hace que todo lo que gira alrededor de ella no se pierda de vista.

Más allá de este romance en ascenso que estaría teniendo con Tinelli, la realidad también demuestra que Momi tuvo un pasado romántico con algunos personajes conocidos. Uno de ellos fue Martín Bossi, con quien a pesar de terminar en buenos términos aseguró que le rompió el corazón.

Ante las cámaras de LAM, el programa de Ángel de Brito, la conductora de Luzu TV recordó este pasado romántico con el humorista. "Yo fui su novia hace muchos años, hace como 16 años. Yo debo haber tenido 23 años, era una Momi fresquita", comenzó explicando.

"Fue un noviazgo lindo, en su momento estaba enamorada mal. Fue un noviazgo re pasional y tengo la mejor con Martín. De hecho, el día que me hice la graciosa en una nota me arrepiento y pido disculpas públicamente", agregó sobre unas declaraciones que hizo en su momento.

Luego aclaró: "Dije que me rompió el corazón y que tomé antidepresivos. No es verdad, le metí IVA porque soy una mina que tiene ese humor. Me llevo bárbaro con él, lo quiero mucho y tuve una relación hermosa. Sólo tuve un duelo amoroso doloroso como cualquier otro".