La nueva vida de Ezequiel Matthysse, la promesa del boxeo que dejó el legado familiar por la música

El apellido Matthysse es sinónimo de boxeo: desde Mario hasta Walter, Lucas y Soledad, prácticamente todos se involucraron en el deporte. Ezequiel Matthysse, el último de la dinastía, también, aunque su camino fue corto: fue una gran promesa, se destacó como amateur y llegó a ser campeón latino como profesional, pero abandonó el legado familiar por su otra gran pasión, la música. Actualmente, incursionó en la cumbia RKT, tiene un millón de seguidores en Instagram e incluso prepara una canción con L-Gante. "Me di cuenta que no estaba haciendo lo que en verdad me gusta. Por eso me tiré para el lado de la música", expresó.

La música, otra pasión de Ezequiel Matthysse que nació gracias a su familia

Ezequiel Matthysse se involucró en el boxeo por su legado familiar. Hoy le dedica su vida a la música, otra pasión que también tiene su origen en la familia: Hugo, su abuelo materno, le regaló un teclado a los ocho años. "Me metí a la música por mi viejo también. Me acuerdo que era chico, tendría dos o tres años, tengo imágenes... Él tenía un teclado y se juntaban a hacer karaoke en el barrio, en las Mil Viviendas. Recuerdo siendo chiquito que veía el teclado y que era algo que me llamaba mucho la atención. Y a los ocho años me compraron uno", agregó en diálogo con TyCSports.com.

El camino de Ezequiel Matthysse en el boxeo: el legado del apellido y las "señales" que lo llevaron a dejar el deporte

Ezequiel continuó con el legado de los Matthysse dentro del boxeo, una historia que inicia con su abuelo Mario (profesional entre finales de la década de 1970 y los 80), pasando por su padre Walter (campeón latino) y sus tíos Lucas y Soledad, quienes llegaron a ser campeones del mundo, entre tantos otros integrantes de la familia que estuvieron ligados al pugilismo.

En ese sentido, El Niño Terrible -tal como era su apodo de boxeador- se crió en el gimnasio con su familia. "Siempre me gustó desde chico", afirmó. Como amateur, llegó a ser campeón del Consejo Mundial de Boxeo, en 2018. Incluso realizó campamento en el gimnasio de Robert García en California (junto al equipo que manejaba entonces el Chino Maidana). En 2020, en plena pandemia, comenzó su etapa como profesional: registra un récord de 8 victorias (4 por nocaut) y una derrota (perdió por KOT2 frente a Franco Morello, en su segundo combate rentado) y llegó a ser campeón latino del CMB supermediano. Un camino que terminó en 2022, cuando decidió cambiar por completo su vida.

"Es algo que me venía haciendo ruido hace un tiempo. Me empecé a preguntar si estaba haciendo lo que me gustaba o no. Es algo medio raro, loco", explicó el joven chubutense de 24 años. Y añadió: "No sé bien cómo explicarlo. Mi mente se empezó a preguntar qué estoy haciendo de mi vida... Estoy haciendo algo sólo por lo que dice la gente... Porque toda tu familia fue cierta cosa y vos tenés que hacer lo mismo, ser el heredero, seguir la dinastía... ¿Yo en verdad quiero eso o me gusta hacer otra cosa? Fue la pregunta de este tiempo. Caí en un momento y tomé la decisión de tirarme a la música. No quiero que se me pase ese sueño tampoco".

En ese sentido, Ezequiel Matthysse explicó que el punto de quiebre fue cuando se bajó, por problemas de salud, de una pelea que iba a afrontar en octubre de 2022: "Una semana antes me enfermé. Tuve problemas para dar el peso y al final mi equipo decidió que no suba a pelear. Justamente un mes antes de esa pelea ya venía con esos pensamientos. Me acuerdo de ir camino al gimnasio haciéndome esa pregunta. La decisión ya la había tomado un mes antes de esa pelea, que iba a ganar pero después iba a pensar bien qué hacer. No quiero subirme al ring con la cabeza mal y perder por eso".

En ese momento, fue clave su expareja, quien lo convenció de que había otras opciones además del deporte. "Me ayudó mucho. Hablando con ella... Siempre de chico pensé que la casa, mis cosas, todo lo que pueda llegar a tener iba a tenerlo únicamente con el boxeo. No veía otra cosa. Era el boxeo o nada. No veía otra cosa después del boxeo. Era lo único que sabía hacer para generar plata. Pensaba así. Ella me habló y me ayudó a entender que puedo tener lo que sea haciendo cualquier cosa, no sólo con el boxeo, trabajando de cualquier otra cosa o con la música", afirmó en diálogo con TyCSports.com.

A su vez, Matthysse reveló cuál fue "una de las señales" que le dio su cuerpo para inclinarse por dejar el deporte en aquel entonces. "Unos meses antes de pelear por el título me había agarrado un tic nervioso en los ojos. Me estaba matando en el último tiempo. Pestañaba fuerte a cada rato. Me acuerdo que, después de que se me pasó, mi mujer me decía que tenía miedo. Me quedaban los ojos rojos por los nervios", dijo. Y agregó: "Cuando tomé la decisión, a las dos semanas ya el tic desapareció como por magia. Hasta el día de hoy no lo tengo más. No era un tic sencillito, era fuerte. Ahí me cerró todo también".

Cómo reaccionó la familia Matthysse a la decisión de Ezequiel de dejar el boxeo

Ezequiel Matthysse reveló que prácticamente no discutió con sus familiares la decisión de abandonar el boxeo. "Sé que lo aceptaron y ya está. Me di cuenta con actitudes que me apoyan. No me he sentado a hablar cara a cara con ellos. Con mi mamá es la que más hablo, es la que me apoya en todo, como toda madre", explicó. A su vez, contó cómo lo tomó Walter, su padre: "Siempre fue el más loco del boxeo... Nunca me obligó a boxear, pero me metí por él al boxeo... Lo vi hace un par de semanas y lo vi bien. Ni me nombró el boxeo. Ya sabe toda la situación. Hasta me preguntaba por la música y se pone contento. Me puso contento eso".

Por otra parte, el joven chubutense aseguró que, a la distancia, notó que lo que lo ataba al deporte era "entrenar y estar con la familia". "Me di cuenta de eso, que lo que me gustaba y me hacía mantenerme en el boxeo era entrenar con mi familia, estar unidos. Lucas se estaba preparando para una pelea y era ir todos los días al gimnasio", dijo. Y agregó: "Mi tío se retiró y cada uno agarró su camino por su lado. Después de mi segunda pelea profesional mi promotor me mandó para Córdoba. Ahí me fui solo con mi mujer. Estuve con otro entrenador, otro equipo. Me di cuenta que me impulsaba la familia. Pienso que si hubiese estado con mi familia seguramente hoy estaría".

Ezequiel Matthysse1.JPG

La relación de Matthysse con L-Gante: de los mensajes en redes sociales a componer una canción juntos

Ezequiel Matthysse mantiene una amistad con L-Gante, una relación que empezó a través de las redes sociales en 2020. "Estaba en Córdoba y él fue para hacer unos shows. Justo estaba en un hotel y fui a conocerlo. Entré, nos saludamos, nos conocimos personalmente. Ahí empezó todo. Después me quedé al show, subí al escenario, me quedé atrás con su equipo".

Una vez que el exboxeador se radicó en Buenos Aires para dedicarse a la música, comenzaron a verse con más frecuencia. "Es un hermanazo para mí. Es el número 1", expresó. En ese sentido, aprende día a día cada vez que lo visita en su estudio e incluso compusieron una canción juntos, que esperan publicar en los próximos meses. "Ya la tenemos grabada. Sólo hay que producirla. Puede ser de acá a fin de año. Hay que esperar el momento justo para largarla. De eso se va a encargar Eli y su representante. Hay que grabar el video, la canción ya está grabada", dijo.

L-Gante no es el único artista reconocido con el que ha trabajado desde que decidió dedicarse a la música. Recientemente, tuvo una colaboración con Daniel Lescano (de Flor de Piedra) y también cantó con XXL Irione, en marzo de 2022 (cuando todavía no se había retirado) en una velada de Fecha FAB en el Casino de Buenos Aires. "Me sentía re bien porque no había ido a pelear, había ido por la música. Fue una sensación medio rara. Me acuerdo que fue re lindo. Me tenían en el hotel pero yo sabía que iba a hacer el show ese. Aparte a XXL Irione yo lo escuchaba desde los 10 años. Subirme a cantar con él fue cumplir un sueño", recordó.

El futuro de Ezequiel Matthysse: la puerta abierta al boxeo y su sueño con la música

Ezequiel Matthysse sigue atento a lo que ocurre en el boxeo. Sobre todo, las veladas más importantes a nivel internacional, que -al menos por un rato- aviva la pasión por el deporte. "Por ahí se hace medio complicado... Ves el show, la gente... Pero al rato recuerdo qué fue lo que me pasó y por qué tomé la decisión que tomé. Después se me pasa", reconoció.

En ese sentido, el joven chubutense remarca que tiene 24 años, que se mantiene en forma (incluso entrena con ejercicios típicos del pugilismo) y no cierra del todo la puerta, aunque no se plantea volver a boxear ahora. "No sé qué pueda pasar el día de mañana. Llegué a una etapa de mi vida que dije que no quería que se me pase el otro sueño. A veces pienso. No sé qué puede pasar mañana. Capaz un día me pica el bicho con el boxeo y puede ser. En este momento, no estoy. Prefiero no subir al ring con la mente así porque sé que me puede ir mal", dijo.

Ahora, dejó atrás el sueño de conquistar cinturones arriba del ring y se enfoca en sus metas en la música: "Un sueño que tengo es que un tema pegue, ir caminando por la calle y que pase un auto por al lado escuchando mi tema. Qué lindo sería que un día escuchar que está sonando tu tema, o ir a un boliche y que esté sonando tu canción, que a la gente le guste. Eso es lo que más me gustaría. Tener un show y que la gente grite todos los temas. De a poco se va cumpliendo".

Fuente: TyC Sports