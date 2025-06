La peculiar historia de Viviana Colmenero, ganadora de Gran Hermano 3

En la antesala de lo que será una nueva final de Gran Hermano, se repasó la curiosa historia de Viviana Colmenero. Se debe a que la ganadora de la edición de 2003 confesó cuánto dinero recibió del premio, en qué lo gastó y también expuso los problemas que padeció luego de pasar por este reality.

Cuando Gran Hermano era muy distinto a lo que es actualmente, Viviana Colmenero se consagró dentro de la casa luego de pasar 124 días encerrada. Con sólo 3 nominaciones en ese periodo, logró sobrepasar las placas para llegar a la final y quedarse con el premio gracias al voto de la gente.

Es que la historia llegó al corazón de la gente, ya que muchos se mostraron conmovidos con su historia. Se debe a que cuando llegó al juego contó que ejercía la prostitución para poder mantener a su hijo.

Fue así como al consagrarse logró quedarse con una suma total de 200 mil pesos argentinos, que para la época era un monto cercano a los 70 mil dólares. Con ese dinero se compró un departamento en Belgrano, aunque la falta de trabajo la llevó a ponerlo en alquiler para poder tener dinero para vivir.

En este contexto, con el correr de los años, Viviana Colmenero siguió ligada a las promociones del programa, pero nunca le pagaron por ello, cuestión que sí ocurría con otros de sus compañeros: “No estaba enojada con el programa, estaba enojada con el medio en general. Sé que soy ingenua, muchas cosas más, que peco de inocente. Sentí que nadie fue capaz de ayudarme, guiarme, orientarme”.

En sus redes sociales también realizó una queja al respecto sobre cómo en Telefe se aprovecharon de ella: “Ahora que lo pienso, a mí me robaron. A mí me llevaron a Uruguay (estuve como una semana de lugar en lugar). También me llevaron a Chile un par días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato. Nadie me cuidó. Alguien o algunos se quedaron con mi plata”.