La posible candidatura presidencial de Cristina Kirchner suma apoyos

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), María Teresa García, afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la persona "que más adhesión concita" en el espacio de cara a las elecciones de 2023, aunque aclaró que una candidatura será "una decisión" que debe tomar la exmandataria.

"Hacía falta en nuestro espacio político que aparezca Cristina con sus definiciones", dijo la legisladora al referirse al plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) del que participó la vicepresidenta el pasado viernes, en su primera aparición pública desde que sufriera el atentado.

García destacó el discurso de Fernández de Kirchner y dijo que el próximo 17 de noviembre, cuando se realice el acto político de en el Estadio Único de La Plata por el Día de la Militancia, habrá "más definiciones" de la expresidenta.

"Venimos sosteniendo que la paritaria no le gana a la inflación, que es necesario una suma fija, todavía no hay respuesta por parte del Ejecutivo de esto", señaló García por otra parte, y agregó: "El mensaje fue claro, ella viene diciendo que hay que alinear salarios y jubilaciones con precios y tarifas, es lo que ella viene advirtiendo hace dos años".

Para la senadora, que Fernández de Kirchner haya señalado la frase "no me arrepiento de la decisión que tomé, en el contexto de la que tomé", marca "una definición muy de fondo".

"Hay que tener muy claro el discurso, la propuesta, el planteo. El tema electoral el año que viene no va a transitar solamente por la figura de los candidatos", afirmó en declaraciones realizadas a FM La Patriada

Si bien prefirió "no apresurarse en la interpretación" de la participación electoral de la vicepresidenta, reconoció que frente a una eventual candidatura para 2023 "muchos en el espacio tienen el deseo, pero la decisión la va a tomar ella".

"Lo que no me cabe ninguna duda es que ella es quien va a ser el fiel de la balanza en la decisión que tome el peronismo en el frente electoral, es la persona de nuestro espacio político que más adhesión concita, no creo que haya posibilidades de ninguna otra alquimia", subrayó.

Opinó que "Cristina es la cabeza que más claro tiene los tiempos que se vienen" y que, en función de eso "tomará decisiones".

"No creo que mire para el costado, pero ese es mi deseo, pero no puedo afirmar yo que ella será candidata", advirtió García.

PLAINI TAMBIÉN LE DIO SU APOYO

El secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense del Frente de Todos (FdT), Omar Plaini, afirmó que "la base trabajadora quiere" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como candidata en las elecciones 2023, y confió en que "las diferencias" dentro de la coalición oficialista "se van a resolver con inteligencia".

"Si el pueblo quiere, Cristina puede; y el pueblo quiere", dijo el dirigente sobre una posible candidatura de la Vicepresidenta para el año próximo, en declaraciones a El Destape Radio.

Agregó que "quien lidera y nos referencia es Cristina Fernández de Kirchner. Esto es así hace muchos años y no ha cambiado. Después estará la decisión que ella tomará, pero la base trabajadora quiere a Cristina candidata, no hay dudas, se ve en cada aparición de ella, lo expresan".

Al referirse discurso que dio la Vicepresidenta el viernes último en su primera aparición pública desde que sufriera el atentado, Plaini dijo que "una vez más se demostró la relación que tiene Cristina con la clase trabajadora en particular y con el campo nacional y popular en general".

Para el legislador, "gran parte del logro de haber recuperado el Gobierno en 2019 se debió a que durante 4 años estuvimos en la calle todo el tiempo. No nos olvidemos lo que sucedió cuando vinieron por la reforma laboral y previsional, que fue tremendo".

"Los trabajadores siempre tenemos esperanza, creo que nosotros vamos a volver a ganar en 2023, pero tenemos que definir lo mejor para nuestra fuerza y el campo popular," dijo.

En ese sentido, Plaini señaló que hay que "tener la inteligencia de discutir las diferencias que tengamos y avanzar juntos".

"Yo prefiero decenas de diferencias dentro de nuestra fuerza que una sola certeza por parte de la oposición que tenemos hoy", aseguró.

Y se preguntó: "Si en la vieja Europa, como en Alemania, en Italia, las coaliciones tienen dificultades para formar gobierno, ¿por qué hubiera sido sencillo en América Latina con fuertes liderazgos y sistema presidencialista?".

"Hay que superarlo pensando en las clases más afectadas. Yo confío en que las diferencias se van a resolver", concluyó.

Fuente: Télam