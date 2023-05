La viuda del Gato Dumas reveló la verdadera causa de la muerte del chef

La diseñadora Mariana Dumas, viuda del Gato Dumas, reveló las verdaderas causas de la muerte del chef. A 19 años de su fallecimiento, quien fue su esposa contó: "La muerte del Gato Dumas fue por mala praxis".

En diálogo con Andrea Chiarello para Mamás Felices (UCL TV), Mariana Dumas abrió su corazón a 19 años de la muerte del Gato Dumas: "Él entra con un cáncer de próstata. Existía la posibilidad de un tratamiento o de la operación, y fue la operación. Tenían que anticoagularlo y un montón de cosas y no lo cuidaron".

"Cuando le dieron el alta, entre la medicación que me dieron, no había ningún anticoagulante. A él le habían puesto unas botas que lo presionaban y bombeaba la sangre, pero no vino ningún médico a verlo. Yo hablé por teléfono y les dije que estaba agitado y que le faltaba el aire, y me dijeron que era normal por la intubación. No estaba anticoagulado", recordó.

Y contó: "En 10 días nadie vino y lo llevé al hospital, le hicieron una placa y ahí salió que tenía un trombo y quedó en terapia intensiva para diluirlo y que eso baje, pero no se deshizo el coágulo".

"Se lo dije al médico recién al año. Le escribí una carta al oncólogo y después le llevé un rosal porque el Gato amaba las rosas y cuidar los rosales. El tipo en un momento me dijo 'me dejaste clavada una espina'. Y yo le dije 'bueno, está en su consciencia quedarse con la espina o con la flor'. Al día siguiente le llevé una rosa y le pedí que la cuide y que no se le muera, que la cuide como no lo cuidó a él", cerró Mariana Dumas.