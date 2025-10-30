Lanús llegó a la final de la Copa Sudamericana

El “Granate” derrotó de local 1-0 a Universidad de Chile con gol de Rodrigo Castillo y definirá el título con Atlético Mineiro de Brasil.

Lanús derrotó este jueves de local a Universidad de Chile por 1-0 y con ese resultado se clasificó para jugar la final de la Copa Sudamericana, instancia en la que definirá el título con Atlético Mineiro de Brasil.

El partido, que se jugó en el estadio Néstor Díaz Pérez con más de 40 mil hinchas del equipo argentino, tuvo el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

El gol de la clasificación “granate” lo marcó Rodrigo Castillo a los 17 minutos del segundo tiempo. En la jugada previa, la pelota había dado en la mano de Eduardo Salvio, pero luego, tras ser revisada la jugada, el árbitro determinó que el gol fue válido.

En el partido fueron anulados dos tantos y en ambas ocasiones por fuera de juego luego de que ambas jugadas fueran revisadas por el VAR.

Primero fue al mediocampista ofensivo de Lanús, Marcelino Moreno, por una milimétrica posición adelantada y luego al argentino Felipe Salomoni -de la “U”- porque en la jugada previa, estaba en offside su compatriota Lucas Di Yorio.

Cabe destacar que en el partido de ida, jugado hace una semana en Santiago, habían empatado en dos goles.

De esa manera, Lanús jugará -el sábado 22 de noviembre en Asunción (Paraguay)- la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro que dirige el argentino Jorge Sampaoli, que en la otra semifinal, dejó en el camino a Independiente del Valle, Ecuador.