El “Granate”, que en la previa sufrió la rotura de los vidrios del micro que lo trasladaba a la cancha, empató 2-2 con Universidad de Chile por el juego de ida de una de las semis de la Copa Sudamericana.

A Lanús se lo empataron en el descuento y de penal

Lanús, que en la previa sufrió la rotura de los vidrios del micro que lo transportaba hasta la cancha por parte de un grupo de hinchas de la “U”, empató 2-2 ante Universidad de Chile por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

El partido, que se jugó en el Estadio Nacional de Santiago, sin público por una severa sanción que le aplicó la Conmebol, tuvo el arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

Los dos goles del “Granate” los marcó Rodrigo Castillo, ambos en la primera etapa, mientras que en el segundo tiempo, anotaron para el local Lucas Di Yorio y en tiempo de descuento Charles Aránguiz, de penal.

Lanús abrió el marcador en la primera jugada de peligro del partido, a los 24 minutos, con una presión alta de Castillo y posterior remate alto, ante un arquero adelantado, para meter la pelota en el ángulo y marcar el 1-0.

Cuatro minutos más tarde, un desborde por derecha de Eduardo Salvio culminó con un centro atrás que fue empujado al gol por el exdelantero de Gimnasia de La Plata.

El local no tuvo llegadas de riesgo hasta los 33 minutos, con un tiro libre lejano de Matías Sepúlveda, que salió a media altura por el palo derecho del arquero Nahuel Losada, quien pudo desviar.

Ocho minutos después, el propio Sepúlveda desequilibró por derecha, salió para la pierna izquierda y buscó un remate al segundo palo, que se fue cerca del ángulo pero desviado.

El descuento del local llegó a los 16 minutos del complemento, luego de un córner que fue rematado de primera por Franco Calderón, cuyo remate salió al medio pero el rebote fue empujado al gol por Lucas Di Yorio.

La U se acercó a la igualdad en 21 minutos, cuando una buena jugada colectiva por izquierda terminó en un centro atrás de Felipe Salomoni para Javier Altamirano, cuyo remate potente dio en el travesaño, picó en la línea y se fue.

Lanús no tuvo llegadas en la segunda mitad hasta los 23 minutos, con un avance por el medio de Rodrigo Carrera, quien avanzó por el medio y sacó un zurdazo bajo, que salió a las manos del arquero Gabriel Castellón.

A los 28 minutos, un gran pase de Marcelino Moreno habilitó la subida de Sasha Marcich, cuyo centro al segundo palo fue cabeceado por Castillo y requirió un buen vuelo de Castellón, que tapó un tiro alto sobre su poste izquierdo.

Un minuto más tarde, un desprendimiento por derecha del lateral Fabián Hormazábal terminó en un remate con efecto al segundo palo, desviado de buena manera por Losada.

A los 35 minutos y tras una buena jugada individual de Di Yorio, quien se deshizo de Losada con un “sombrerito”, la pelota le quedó a Hormazábal, que no tuvo frialdad para colocar el remate y definió a las manos del arquero rival.

En el cuarto minuto de descuento, una clara mano en el área propia de Agustín Cardozo generó un penal, que fue ejecutado cuatro minutos después por Charles Aránguiz.

El experimentado jugador chileno, con experiencia en la selección trasandina, pateó bajo por el palo derecho de Losada, para marcar el 2-2 final.

La revancha se jugará la próxima semana en cancha de Lanús, también a partir de las 19, donde el “Granate”, sí podrá contar con todo su púbico.