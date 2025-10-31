Gimnasia venció 55-52 a La Fede por una nueva fecha del Clausura de básquet. El juego, que se inició en el Auxiliar del Socios Fundadores, se terminó jugando en la CAI, por un desperfecto con uno de los relojes de 24”.

El "Verde" se quedó con el clásico en Primera Mujeres

Gimnasia y Esgrima le ganó este jueves, ya en primeras horas del viernes, a La Fede Deportiva por 55-52 en el marco de una nueva fecha del torneo Clausura de básquet de Primera división de la rama femenina.

El partido, que se jugó unos minutos del primer cuarto en el gimnasio Auxiliar del Socios Fundadores y luego se completó en Comisión de Actividades Infantiles, tuvo el arbitraje de Rodrigo Reyes, José Bova y Jorge Alarcón, y los parciales fueron los siguientes: 10-7, 27-24 y 41-36.

El encuentro se detuvo a falta de 4”01 -la visita ganaba 6 a 5- para el final del primer cuarto a raíz de un desperfecto en uno de los relojes de 24 segundos.

Luego de media hora de espera, y a pesar de todos los intentos, se determinó que la continuidad del mismo sea en el gimnasio de la sede de la CAI, donde las acciones se reanudaron cerca de las 22:50, para terminar el juego a las 0:25 ya del día viernes.

En el “Verde”, las destacadas fueron Bianca Díaz (14 puntos y 5 rebotes) y Paloma Kamann (12 tantos, 5 rebotes y 2 asistencias).

En el “Bordó”, mientras tanto, su mejor anotadora resultó Lupita Di Pauli, goleadora del juego (18 unidades y 5 rebotes), mientras que Martina Pardo la escoltó (11 puntos, 8 rebotes, 2 pases gol y 10 recuperos). La tercera goleadora del equipo resultó Luciana Acuipil (10 tantos, 9 rebotes y 3 asistencias).

Cabe destacar que este partido arrancó jugándose en el gimnasio Auxiliar, ya que la cancha principal del Socios se encontraba en plena preparación del escenario para el recital que en las próximas horas brindará Andrés Calamaro.

Este viernes, mientras tanto, continuará la acción en la rama femenina en el gimnasio de Náutico Rada Tilly.

Desde las 19:30, Náutico “Amarillo” se medirá con Gimnasia en U11 y luego se jugará el partido de la categoría Mayores.

Panorama

JUEVES 30

En el Auxiliar Socios Fundadores / CAI

- Gimnasia y Esgrima 55 / La Fede Deportiva 52 (Primera Femenino).

VIERNES 31

En Náutico Rada Tily

19:30 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Micaela Moncalieri.

21:30 Primera Femenino: Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Marcia Carrizo.

……………..

Síntesis

Gimnasia 55 / La Fede 52

Gimnasia (10+17+14+14): Paloma Kamann 12, María Smith 5, Celina Martínez 7, María Jiménez 5 y Verónica Maurer 4 (fi); Bianca Díaz 14, Antonella Moroncini 6, Agostina Díaz 0 y Martina Ochandorena 2. DT: Sebastián Sánchez.

La Fede (7+17+12+16): Luciana Acuipil 10, Lupita Di Pauli 18, María Pardo 11, Constanza Villegas 2 y Camila Vázquez 5 (fi); Martina Sáiz 4, Claudia Toledo 2, Rosario Díaz 0 y Catalina Sandoval 0. DT: Marcelo Sosa.

Parciales: 10-7, 27-24 y 41-36.

Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Jorge Alarcón.

Canchas: Auxiliar Socios Fundadores y CAI.