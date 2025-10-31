La CAI partió a Cipolletti

Viajó este viernes con sus planteles Sub 13 y Sub 17 para jugar las semifinales del Torneo Divisiones Juveniles que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

En horas de la madrugada los planteles Sub 13 y Sub 17 de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, partieron vía terrestre hacia Cipolletti, Río Negro, donde disputarán su respectiva semifinal del Torneo Divisiones Juveniles que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA).

Jugarán este sábado, a partido único y en una sola sede, la cual será el estadio La Vicera de Cemento. La Sub 13 lo hará ante Kimberley (Mar del Plata) y la Sub 17 ante Mac Allister (Santa Rosa). En caso de empate en el tiempo regular se definirá el pase a la final directamente con penales.

Los ganadores avanzarán a la final prevista para el sábado 15 de noviembre en el Predio "Lionel Andrés Messi" de AFA en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. A la final de cada categoría ya accedieron, por la Zona Norte, Unión de Santa Fe (Sub 13) y Atlético Rafaela (Sub 17).

Los partidos se podrán ver a través del canal de YouTube streaming albinegro.

PROGRAMA

SABADO 1

En el Estadio La Visera de Cemento - Cipolletti

SUB 13

-11:00 CAI vs Kimberley (Mar del Plata, Buenos Aires)

SUB 17

- 15:00 CAI vs Mac Allister (Santa Rosa, La Pampa)