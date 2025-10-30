Básquet: se reunieron los cuerpos técnicos de Chubut

La reunión fue este jueves junto al presidente de Chubut Deportes y los gerentes del ente provincial, con miras a los Juegos de la Araucanía.

Este jueves por la mañana, el presidente de Chubut Deportes, junto a los gerentes Mariano Ferro (General) y Darío Figueroa (Deportivo), mantuvieron una importante reunión con integrantes de los cuerpos técnicos que comandan los seleccionados provinciales de básquetbol.

Estuvieron el coordinador general de la disciplina, Marcelo Richotti, el entrenador del seleccionado femenino de Araucanía, Facundo Asmus y el asistente del equipo masculino, Facundo Alvarez.

Durante el encuentro, justamente se confirmó la sumatoria de Facundo Alvarez al cuerpo técnico del seleccionado masculino de Araucanía, en calidad de asistente, en reemplazo de Juan Carlos Morel.

Alvarez estará acompañando al entrenador principal, Mario Sotosca. Además, el capitalino quedará como entrenador principal del seleccionado masculino que afrontará los Juegos Epade (sub-15), en 2026.

Se dialogó además respecto a la planificación general de ambos seleccionados, que están ultimando detalles de cara a la participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se realizarán en La Pampa, del 6 al 12 de diciembre y también de lo que es el desarrollo general del básquet a nivel provincial.