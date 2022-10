Las claves para entender el juicio por jurado

De esta manera, los ciudadanos de Chubut participan personalmente en la administración de la Justicia Penal como miembros de un jurado popular y definen sobre la culpabilidad o no de otro ciudadano en la comisión de un delito grave.

Claves para comprender el juicio por jurados

No es necesario saber de derecho: De modo simple, un juez explicará al jurado los aspectos jurídicos del caso. Los ciudadanos darán su veredicto basándose en todo lo que vieron y escucharon durante el juicio, guiados por su buena fe y sentido común.

Los jurados se eligen por sorteo: Una lista general de posibles jurados se sortea una vez al año del Padrón Electoral. Para cada juicio se sortea de esa lista a un grupo de personas, que pasan por una audiencia de selección hasta conformar un jurado imparcial.

Es una carga pública: Para el ciudadano designado es obligatorio asistir. Su empleador, sea el Estado o un privado, justificará su inasistencia y no podrá descontarle el día. También se reconocerán posibles gastos de transporte y comida. Si es autónomo, se le pagará el salario proporcional por día correspondiente a un juez.

Son requisitos: Ser argentino, mayor de edad, saber leer y escribir, tener domicilio en la zona donde ocurrió el delito. Abogados y funcionarios públicos no pueden ser jurados. Tampoco personas con antecedentes penales o con incluidos en el registro de alimentos morosos.

Reflejo de la sociedad: Para integrar el jurado la ley dispone que se debe buscar equilibrio de géneros y edades.

Sólo para los casos más graves: Los juicios ante jurados populares se utilizarán para los delitos más graves cuyas penas puedan superar los 14 años de prisión.

¿Cuántos miembros tiene el jurado?: El jurado popular estará integrado por 12 miembros. Serán seis varones y seis mujeres.

Deben ver y escuchar todo el juicio: En el juicio recibirán, sin intermediarios, todas las pruebas, testimonios y alegatos. Con esa información deberán decidir si la persona acusada es o no es culpable del delito.

Deliberación secreta: Para llegar al veredicto el jurado discutirá en una sesión absolutamente secreta. Para asegurar su tranquilidad, podrán pedir un régimen de resguardo o incomunicación.

¿Qué pasa si de la deliberación no surge una decisión unánime de culpabilidad?: Si no se obtiene la unanimidad, la persona acusada debe ser absuelta, porque significa que el jurado tiene dudas y no está seguro de que la persona es culpable.

Fuente: Ministerio Público Fiscal Puerto Madryn.