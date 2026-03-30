Comodoro vivió el Desafío Farallón

La propuesta, que reunió a deportistas de distintas localidades de la región, se realizó este domingo y fue organizada por Nadadores del Golfo, Exedición CR y Kai SUP.

Impulsando el turismo náutico en el Chubut, especialmente en las costas de Comodoro Rivadavia y en Caleta Olivares, se llevó a cabo con gran éxito el “Desafío Farallón”, una propuesta que reunió a deportistas de distintas localidades de la región en una experiencia única en el mar patagónico.

La actividad fue organizada de manera conjunta por Nadadores del Golfo (natación de aguas abiertas), Expedición CR ( kayak) y Kai SUP (Sup), quienes lograron convocar a participantes de Las Heras, Caleta Olivia y Sarmiento, integrándose con deportistas locales en una jornada marcada por el espíritu deportivo, la aventura y el contacto con la naturaleza.

El desafío contó con un importante despliegue logístico y de seguridad, incluyendo el acompañamiento de tablas de stand up paddle (SUP) y kayaks, además de la destacada presencia del kayakista brasileño Adelson Rodrigues, quien aportó experiencia y respaldo en el agua.

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ACTIVIDAD PLANIFICADA Y CON EL MEJOR CLIMA

Los participantes lograron completar el recorrido en un entorno natural imponente, disfrutando de las aguas del mar patagónico, en condiciones cuidadosamente evaluadas. La organización trabajó previamente en la elección del mejor clima y estado de marea, garantizando así el desarrollo seguro de la actividad.

Este tipo de iniciativas no solo promueven el deporte y la vida saludable, sino que también posicionan a las playas de Comodoro Rivadavia como un destino turístico emergente, destacando su potencial para actividades náuticas y de aventura en la provincia del Chubut.

La articulación entre emprendedores náuticos marca un antes y un después en la planificación y ejecución de propuestas innovadoras, consolidando un nuevo atractivo turístico de relevancia para la región.

Fue una actividad no competitiva, estilo travesía guiada, desarrollada el último domingo, donde se destacó el trabajo en equipo con integrantes de tres instituciones de Comodoro Rivadavia ligadas con el deporte en el mar.