Reconocen a científicas chubutenses en un encuentro de emprendedoras del VIRCH

Natalia Carrizo y Juliana Sterli fueron distinguidas en Gaiman por su trayectoria y aportes al conocimiento, en el marco de una jornada que promovió el liderazgo femenino y el desarrollo regional.

Dos investigadoras de Chubut fueron reconocidas durante el encuentro “Mujeres Emprendedoras del VIRCH”, realizado el domingo 22 de marzo en Gaiman, en una actividad impulsada por el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

La distinción alcanzó a Natalia Carrizo y Juliana Sterli, en el marco de una iniciativa orientada a visibilizar el trabajo de mujeres que aportan al desarrollo científico y al posicionamiento de la región en ámbitos nacionales e internacionales.

La jornada, que se desarrolló dentro del programa Raíz Emprendedora —dependiente de la Secretaría General de Gobierno—, reunió a emprendedoras, profesionales y referentes de distintos sectores del Valle Inferior del Río Chubut. El espacio promovió instancias de intercambio, formación y fortalecimiento de redes, con eje en el liderazgo femenino, la innovación y el desarrollo local.

En ese contexto, fue distinguida Natalia Carrizo, magíster en Comunicación Digital Interactiva, docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Su labor se enfoca en tecnologías inmersivas y narrativas transmedia con impacto social. Entre sus logros recientes se destaca su participación en el MIT Reality Hack 2026, realizado en el Massachusetts Institute of Technology, donde fue la única representante argentina entre más de 300 participantes. Allí lideró el desarrollo de “Attune”, una aplicación de realidad aumentada orientada al bienestar y la salud mental, que obtuvo el primer premio en su categoría.

También fue reconocida Juliana Sterli, doctora en Ciencias Naturales e investigadora en paleontología, con una trayectoria de más de 15 años en la provincia. Sus estudios sobre tortugas fósiles le han otorgado proyección internacional y contribuyeron a consolidar a Chubut como un área de referencia en este campo, a partir de uno de los registros fósiles más abundantes y diversos del país.

Recientemente, su trabajo fue distinguido por la Geological Society of America durante su reunión anual en San Antonio, Estados Unidos, donde recibió un premio por sus contribuciones en las Ciencias de la Tierra y el Espacio. Además de su producción científica, Sterli impulsa líneas vinculadas al rol de la mujer en la paleontología, el colonialismo científico y la comunicación pública de la ciencia.