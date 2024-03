Las fotos del romance que vivieron Pettovello y Rago

La historia entre Pablo Rago y Sandra Pettovello se forjó en el ámbito del espectáculo argentino, donde coincidieron durante el apogeo de sus carreras. Según relatos de la periodista Susana Ceballos, el primer encuentro tuvo lugar mientras Rago participaba en programas como "Clave de Sol" y "Amigos son los amigos", junto a Carlín Calvo.

A pesar de una breve relación en la juventud de Rago, el destino los volvió a unir después de la ruptura sentimental del actor. Decidieron formalizar su unión con un matrimonio en 1993, cuando Rago apenas tenía 21 años. Sin embargo, la felicidad conyugal fue efímera y en 1994 la pareja se separó tras rumores de infidelidad por parte del actor.

El divorcio llevó a Rago a trabajar en la ficción "Inconquistable corazón", junto a Paola Krum, alimentando especulaciones de un romance entre ambos, confirmado por los propios artistas a fines de 1994 y provocando la separación definitiva de Pettovello.

imagen.png

Después de la separación, tanto Rago como Pettovello siguieron sus caminos por separado. En una entrevista radial con Catalina Dlugi, Rago destacó que su matrimonio con Pettovello fue único y que no ha vuelto a casarse desde entonces.

Lo que sorprende aún más es el rumbo que tomó la vida de Pettovello después de su separación de Rago. Aparte de su breve incursión en el mundo del espectáculo, se lanzó a la política, postulándose como diputada por "La Libertad Avanza" y finalmente obteniendo el cargo de ministra de Capital Humano.

El actor, por su parte, expresó su asombro al enterarse de esta nueva etapa en la vida de su ex esposa, manifestando su sorpresa al conocer su incursión en la política a través de amigos y las redes sociales.

"Me enteré porque, imaginate, todos mis amigos me empezaron a mandar porque yo no tengo Twiter. Hace 30 años que no tengo relación con ella. Es increíble lo que generan las redes, lo veo como una cosa muy graciosa", aseguró el actor, destacando el inusual rumbo que ha tomado la vida de Sandra Pettovello después de su divorcio.