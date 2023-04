Las fotos de Marcelo Tinelli y su nueva novia

A pesar de que ambos lo nieguen ante cada pregunta, todo parece indicar que Marcelo Tinelli y Momi Giardina están teniendo una relación. Si algo faltaba para la confirmación eran las fotos que probaron que la influencer y participante del programa de Luzu TV, Nadie Dice Nada, estuvo como una de las invitadas de la gran fiesta de cumpleaños número 63 del ahora conductor y gerente de contenidos de América TV.

Los rumores habían arrancado ya hace unas semanas, luego de algunas stories de Instagram en donde parecían estar en los mismos lugares, pero nunca juntos. Llegó al punto donde incluso descubrieron que la joven era la dueña de la risa que se escuchaba de fondo en medio de un video de una reunión familiar de Marcelo Tinelli. Ella hasta llegó a decir que había sido la Enana Feudale, conocida por su risa, para decir que no había sido ella.

"No soy la novia de Marcelo TInelli", aseguró en ese momento antes de agregar: "Era Feudale, Marce no se desprende de Feudale. Te lo puedo asegurar". "La verdad es que tengo buena onda con él, sus hijas, lo conozco hace años, pero de ahí a ser la pareja de Marcelo, no podría dar ese dato. No pasa nada, no habría chance", dijo después, pero nadie le creyó.

Y ahora fue otra vez Juariu, especialista en encontrar los secretos de los famosos en las redes sociales, quien compartió las fotos en donde se puede ver a la bailarina en la fiesta de Marcelo Tinelli. A pesar de que en ninguna de las fotos se puede ver algo comprometido, todo parece indicar que el blanqueo de la relación se va a dar más temprano que tarde y que solo es cuestión de tiempo para que de una vez por todos confirmen lo que ya todos sabemos.

Fuente: LMNeuquen