Le dieron prisión domiciliaria a "La Toretto"

Felicitas Alvite, la platense de 20 años acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand el 12 de abril último mientras corría una picada con un auto ajeno, recibió este lunes el beneficio de la prisión domiciliaria.

La joven, que se encontraba detenida en la Alcaidía N°3 del Servicio Penitenciario Bonaerense, está acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual, un delito con una pena en expectativa de hasta 25 años.

“Sentado lo dicho y retomando los argumentos que estimo insuficientes del decisorio en revisión, he de considerar que la nuda mención de la “pena en expectativa” y la “modalidad de los hechos”, si bien son baremos de peso a la hora de decidir la cuestión, no constituyen elementos que por sí solos puedan aportar a la fundamentación de la negativa de atenuación mientras no consiga verse de qué modo se enlazan esas contingencias con la idea de la fuga o el entorpecimiento procesal, máxime cuando se han desatendido otros eventos que hacen incuestionablemente al tema a decidir", razonó el juez Carlos Natiello en su voto.

El nuevo fallo anuló la resolución de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías platense dictadas el 3 de octubre último, en donde se le denegó a la joven la prisión domiciliaria por mayoría.

Desde los primeros días que pasó detenida, la defensa había revelado que había sufrido varios problemas de salud mental a raíz del estrés provocado por el accidente y el proceso judicial. Tiempo después, no ha cambiado mucho. “Está angustiada, con depresión y ansiedad a la espera del recurso de Casación Penal”, señaló semanas atrás el abogado Gliemmo, al hacer referencia al pedido que presentaron para que pudiera ser liberada.