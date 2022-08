Le entraron a robar el jardinero y el vendedor ambulante del barrio 

Eran las 3:00 de este domingo cuando el vecino del barrio Próspero Palazzo descansaba en su casa de la calle Antártida Argentina. De repente, se despertó sobresaltado por los fuertes ruidos que provenían de la puerta principal. Al abrir la misma fue empujado con fuerza por dos sujetos.

El denunciante los miró bien y reconoció a sus asaltantes. Uno le había realizado hace pocos días un trabajo de jardinería, y el otro era el vendedor ambulante del barrio.

Uno de los ladrones le exigió armas de fuego y municiones. Al recorrer las habitaciones de la casa, uno de los sospechosos se metió a una oficina y manoteó una computadora tipo All In One.

En esas circunstancias, la víctima se dirigió por una puerta trasera hacia domicilio lindante y pidió ayuda de sus vecinos que era asaltado. La policía, quienes recorrían la zona, interceptó a los sospechosos cuando corrían sobre las calles Junín y Cruz del Sur. fueron reducidos y detenidos.

Los sujetos, identificados por la policía como Maximiliano Emanuel Suárez (28) y Diego Ezequiel Torres (25), tenían en su poder el teléfono celular del damnificado. También le sustrajeron la computadora. Ambos sujetos quedaron a disposición de la Justicia en averiguación del delito de robo en grado de tentativa.