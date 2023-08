Lemos obtuvo por nocáut técnico su primera victoria profesional

La velada boxística amateur y profesional tuvo lugar en el Gimnasio municipal Nº1 de Aristóbulo del Valle y Viamonte este viernes por la noche, finalmente con un total de cinco peleas, con la organización de Piñas del Sur Producciones a cargo del promotor Vicente Arisnabarreta y el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

Gustavo “El Dr.” Lemos derrotó por nocáut técnico al entrerriano Diego Lescano, pero en la previa vencieron de manera unánime en tarjetas los amateurs Mario Alvarez, Daniel Alvar, Angel Correa y Aylén Aguirre.

Justamente Aylén Aguirre derrotó de forma unánime a Nazarena Roca (Rawson) y así se adjudicó el título Mercosur en pelea de semifondo.

Luego, en fondo profesional llegaba Gustavo Lemos para realizar un gran trabajo en el primer round y concretar el knock-out en el segundo asalto, al minuto con treinta segundos ante el entrerriano Lescano.

“Gracias a Dios salió todo bien, me sentí muy cómodo, tenía mucha confianza. Trabajamos duro, me sentí re bien, una me tenía que salir. Gracias a toda la gente que vino a apoyar, eso al deportista lo ayuda un montón”, contó Lemos tras su primera victoria que lo deja ahora con un récord de 1-3-2 (una victoria, tres derrotas y dos empates).

“En el primer round salimos ordenados a buscar una mano, creo que entró la primera mano, después un gancho donde lo pudimos haber cerrado. Salió el conteo, le dieron el pase y salió todo bien en el segundo round. Lo íbamos trabajando de abajo para arriba, gracias a Dios salió todo bien y pudimos ganar”, agregó “El Dr.”.

“Vamos a seguir trabajando duro con el Team Alvarado, me siento muy cómodo con ellos. Esperamos que salgan eventos así seguimos peleando y levantando cabeza. Se siente hermoso ganar, y encima en tu casa, con tu gente. Por eso agradezco al Team Alvarado que del día Nº1 está conmigo y sigue estando”, cerró Lemos.

lemos1.jpeg Foto: Prensa Comodoro Deportes.

Resultados Amateurs

- Aylén Aguirre (La Fábrica): GDU – Nazarena Roca (Rawson): P – Cat.: Juvenil.

- Ezequiel Cejas (SUPA): P - Mario Alvarez (Abásolo): GDU – Cat.: Ligero

- Daniel Alvar (La Fábrica): GDU – Nicolás Ampuero (Coyhaique): P – Cat.: Juvenil.

- Angel Correa (La Fábrica): GDU – Marcos Toledo (Coyhaique): P – Cat.: Juvenil.

Fondo profesional – 4 rounds

-Gustavo Lemos (CR): GKOT2 - Diego Lescano (Concordia): P – Cat.: Super Welter.

Fallo: Lemos gana por knock-out técnico al 1’30” del segundo round.