Liberaron a Juan Grabois: "Este Gobierno va a terminar"

Después de haber sido detenido en el Instituto Juan Domingo Perón, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, Juan Grabois fue liberado tras 14 horas.

“Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes", expresó el dirigente social a la salida.

“No tengo una imputación específica. Lo que hubo fue una permanencia pacífica para reclamar el derecho a la memoria histórica y frenar el avasallamiento dictatorial del gobierno de Milei, particularmente de Patricia Bullrich, que es una mujer muy perversa”, declaró el dirigente tras su liberación.

Durante la noche del sábado, una multitud se congregó en la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Riachuelo, para exigir la liberación del dirigente. Estuvieron presentes los diputados Itai Hagman, Natalia Zaracho, Horacio Pietragalla, el senador Federico Fagioli, y legisladores como Leandro Santoro y Juan Manuel Valdéz. También se sumaron los periodistas Alejandro Bercovich y Ángela Lerena.

El Partido Justicialista Nacional exigió la liberación de Grabois y repudió el accionar del Gobierno: “Fueron detenidos por defender el patrimonio de los peronistas. Fue una detención ilegal, sin orden judicial”.