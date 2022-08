Liberman denunció que María Eugenia Vidal lo "apretó"

El periodista deportivo Martín Liberman, quien siempre se mostró más vinculado al macrismo, sorprendió este lunes al denunciar a que la por entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lo "apretó" con un "carpetazo" y amenazó con sacarle la pauta oficial a su programa.

A través de su programa en FM Late 93.1, el periodista contó cómo lo amenazaban desde la gestión de Vidal. "Me cansé, lo voy a contar. El Gobierno de María Eugenia Vidal a mí me amenazaron porque estábamos con pauta", comenzó.

"Hay que decir las cosas como son. A mí María Eugenia Vidal me apretó: me citaron en un café, y me sacan una carpeta", indicó Liberman.

¿Cuál era el "carpetazo" de María Eugenia Vidal a Martín Liberman?

"Me muestran un print de pantalla de titulares nuestros de nuestros tuits", recordó el periodista deportivo, y contó: "Uno decía 'Baradel: Vidal nos hambrea'. Y me dicen '¿de qué lado estás? elegí otro título porque si no la pauta se va'. Y me dijeron que no busque más títulos que le peguen a Vidal, que no ponga a Vidal en el título".