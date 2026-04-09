Demandó a una agencia para cobrar $21.000. Tras el depósito judicial, el juez de Paz le prohibió mencionarlos en redes sociales y la dueña le aplicó el derecho de admisión.

Cobró el premio de la quiniela pero le prohibieron hablar del caso en redes

Una mujer ganó un premio en la quiniela en El Bolsón y, ante la falta de pago por parte de la agencia, llevó el reclamo a la justicia de Paz. La demanda se resolvió en pocos días con el depósito del dinero, pero el conflicto no terminó ahí: el caso derivó en una resolución que le prohíbe referirse al episodio en redes sociales y formalizó la decisión del comercio de no permitirle el ingreso.

La presentación se realizó en el Juzgado de Paz, que dio curso al reclamo y fijó una audiencia en un plazo breve. El eje del expediente era el cobro de un premio que la clienta sostuvo haber obtenido y que no había sido abonado.

Antes de esa instancia, la propietaria de la agencia depositó en el juzgado los 21.000 pesos reclamados y comunicó que no asistiría a la audiencia. Con ese pago, el reclamo económico quedó saldado de manera anticipada.

En paralelo, la comerciante planteó que la clienta había realizado publicaciones en redes sociales que afectaban su actividad y su nombre comercial. Ese punto fue incorporado al expediente y analizado en la resolución.

El juez valoró que el conflicto se resolvió por la vía judicial en un plazo breve y consideró que no había justificación para mantener exposiciones públicas sobre el caso. En ese marco, avanzó con una medida específica sobre ese aspecto.

La resolución dispuso que la mujer no podrá emitir, publicar ni difundir contenidos que mencionen a la propietaria o a la agencia, ya sea en redes sociales, servicios de mensajería o cualquier otro medio.

La prohibición alcanza tanto a contenidos propios como compartidos e incluye cualquier formato, desde textos hasta imágenes, audios o videos. El incumplimiento puede derivar en sanciones por desobediencia judicial.

A su vez, la dueña del comercio informó que la ganadora del premio no podrá ingresar a sus locales. El juzgado aclaró que no impone esa restricción, aunque reconoció que responde al derecho de admisión del comercio y dispuso su notificación formal. El fallo también dejó establecido que el dinero depositado será entregado en una audiencia posterior, en la que se notificará a la mujer el contenido completo de la resolución.