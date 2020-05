"Locomotora" Castro confirmó que recibió una oferta para volver al ring

Durante esta pandemia del coronavirus se produjo un inesperado fenómeno: varios de los mejores boxeadores estudian volver a ponerse los guantes. El caso más emblemático es el de Mike Tyson, el campeón del mundo de los pesos pesados más joven de la historia. Anunció que el contrato que significará su vuelta al ring se firmará “en una semana” y que su bolsa será “para las personas sin hogar y los adictos”.

Esta noticia generó una ola de rumores. La mayoría ponía como posible contrincante a Evander Holyfield, de 57, con el que cayó en dos ocasiones. Sin embargo, fue el propio Iron Mike el encargado de desestimar esta posibilidad. Una variante que surgió en las últimas horas es la de enfrentar a un especialista de MMA.

Un dato interesante de esta inminente velada es que en la previa a la pelea principal podría estar repleta de peleas históricas. Una de las posibilidades que barajan los organizadores es la de poner cara a cara nuevamente al argentino Jorge Castro y al estadounidense John David Jackson.

Durante un vivo con la cuenta del Chino Maidana Promotions, el santacruceño confirmó que recibió una oferta para volver al ring. “Me llamaron de afuera para ver si quería hacer la revancha con Jackson en Las Vegas. Me llamó gente que está con Bob Arum (un reconocido promotor) y me dijeron si había alguna posibilidad de que volviera a pelear con él”, comentó.

“Estoy esperando la respuesta, porque tenían que hablar con Jackson, que tiene 56. Si confirman vamos a estar peleando en Las Vegas, yo le voy a decir que sí a esa pelea”, esbozó el ex campeón mundial de la categoría mediano.

“Hace 14 años que no hago guantes. Siempre voy al gimnasio y le pego a la bolsa, a la pera, que es algo que siempre me gustó, pero no es lo mismo eso que tener una meta de saber que vas a pelear”, soltó el púgil que ostenta una marca de 130 victorias (90 fueron por la vía rápida), 11 derrotas y 3 empates. Su última pelea oficial fue el 27 de enero de 2007, al ganarle por K.O. técnico en el segundo round a José Luis Herrera.

Durante la entrevista, “Locomotora” bromeó con esta posibilidad: “Hasta ahora no me puse guantes ni para el frío. Pero si hay posibilidades de hacer esa revancha seguramente me ponga a guantear para ver cómo me encuentro físicamente”.

Su pelea ante Jackson en 1994, en México, fue uno de los momentos clave en la carrera del boxeador argentino. Castro, que defendía su título de los medianos de la Asociación Mundial de Boxeo, parecía estar al borde de la derrota ante el estadounidense. Sin embargo, hilvanó una remontada histórica para quedarse con la victoria tras un certero golpe.

“Cuando mi espalda sintió las cuerdas me balanceé para un lado y para el otro, tiré con derecha y volví con la otra. Y cuando tiré la izquierda lo agarré justo en el mentón. Cuando le pegué le quedaron los ojos blancos”, rememoró el “Roña”.