Los padres del Jardín 406 buscan repercusión en Buenos Aires

Este viernes se cumple un mes desde que se conoció la denuncia a un docente por presuntos abusos en el Jardín 406. En este marco, una de las madres, Brenda Cominolli, viajó a Buenos Aires para reunirse con legisladores nacionales que representan a Chubut.

“Vamos a agotar todos los recursos para que cada representante de Chubut conozca la situación y que tome partido sobre el asunto”, consideró la mamá del Jardín 406 en diálogo con El Patagónico.

Cominolli mantuvo entrevistas con Carlos Linares e Ignacio Torres, senadores del Frente para la Victoria y de Juntos por el Cambio. También dialogó con asesores del resto de los legisladores chubutenses.

“Queremos que se comprometan a tomar parte para que se active rápido la denuncia. Sabemos que el Poder Legislativo está dividido de la parte judicial, pero así como representan a Chubut queremos que escuchen el reclamo”, aseveró.

Los padres consideran que agotaron todas las instancias, pero la Justicia sigue sin escucharlos. “Todo queda en la nada”, cuestionó Cominolli.

Las críticas hacia la fiscal María Laura Blanco son constantes y, según denunciaron los padres, se les prohibió la ampliación de denuncias. “Ya hay un montón de psicólogos que vieron a los nenes y pasaron las tres sesiones acordadas por la fiscal. No están aprobando lo que es Cámara Gesell y no sabemos por qué no los citan. La fiscal no me ha llamado y mi hija no ha tenido sesiones de psicólogo”, subrayó.

Cuando se conoció el caso se realizaron 40 denuncias, pero pasado los días la cifra aumentó a 65. “Cuando había 40 denuncias para la fiscal no era suficiente y ahora parece que tampoco. Hay pruebas contundentes, hay videos, fotos, dibujos; hay pericias psicológicas por parte de psicólogos privados y desde Fiscalía, pero nadie dice nada”, destacó.

Como la Fiscalía no actúa según sus aspiraciones, los padres reiteran su pedido de prisión preventiva porque temen que el docente denunciado se pueda fugar. “Si bien esta persona tiene condena social y no puede andar por la calle tranquila, no tiene una condena que no le permita viajar. Puede hacer lo que quiera. El tiene la condena social, pero no tiene la condena preventiva y acá se vulneraron todos los derechos de los niños”, criticó.

Cominolli continuará en Buenos Aires para tratar que el caso no pierda relevancia pública. “Que la gente se entere que hay muchos casos que están quedando impunes y que la Justicia no está actuando acorde a los derechos que tienen los niños. Estamos hablando de niños de 3, 4 y 5 años y nadie hizo nada”, concluyó.