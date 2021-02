Luis Murúa dirigirá a Florentino Ameghino

Tras su paso por el Federal A, el ex DT de Newbery dirigirá en la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Luis Murúa, quien junto a Sol de Mayo de Viedma pugnaba hasta hace un tiempo por un lugar en la Primera Nacional, volverá a dirigir en Comodoro Rivadavia y lo hará en Florentino Ameghino, que a partir del 7 de marzo afrontará el campeonato oficial de la A.

Así lo dio a conocer ante los micrófonos de “Fair Play” (100.1). “Hablamos con el presidente Angel Capurro. Yo estoy en Viedma y él quería saber qué tenía pensado. ‘Por ahora nada’, le comenté. Ahí me consultó si tenía ganas de dirigir y le dije que sí. Lo conozco desde hace años y en algún momento habíamos dicho que íbamos a trabajar juntos y ahora se dio”, comentó.

Entre varios clubes del ascenso, “Pity” Murúa dirigió a Jorge Newbery y ascendió al Federal B en 2015. Cuatro años después, volvió a la entidad “aeronauta” como coordinador de las divisiones inferiores.

Murúa arribará a Comodoro este martes para afrontar un nuevo desafío y en otra divisional, algo que no modifica su manera de trabajar. “La categoría no es importante para mí. Me encanta dirigir, sea liga local o Federal A, como hace un mes. Lo tomo todo con la misma seriedad y con las mismas ganas”, sentenció.