Macri agradece a una cuenta de Twitter que lo defiende

Tras más de un mes de ausencia, el ex Presidente volvió a la red social para despedirse de uno de los principales trolls macristas que se va del país.

Apu (@apuntes_), uno de lo trolls macristas, que se encuentre entre los más radicales en la tarea, se va del país y el ex presidente Mauricio Macri no dudó en despedirlo y agradecerle en redes sociales. "Gracias por todo el apoyo Apu! Buen viaje", escribió el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

El Gobierno de Macri tuvo un fuerte énfasis en las redes sociales, las cuales eran promovidas por la Subsecretaría de Vínculo Ciudadano desde donde se conformó de verdadero ejército de trolls o usuarios anónimos que realizaban campañas de apoyo a su gestión o de desprestigio a todo aquel que lo criticara.

La parte del equipo de redes que lleva la comunicación de las cuentas de la Casa Rosada en Facebook y YouTube estaba bajo la órbita de la subsecretaría que conduce Guillermo Riera. Pero el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el consultor Jaime Durán Barba estaban detrás de todas sus acciones.

El famoso tuitero militante de Juntos por el Cambio se unió a la red social en 2010 y cuenta con 45 mil seguidores entre los que se encuentran ex funcionarios de la gestión macrista y actuales legisladores.

Su fama en Twitter la alcanzó por militar de forma virtual para JXC y por compartir extensos hilos con datos sobre por qué había votado a Mauricio Macri, qué hizo el ex mandatario durante los cuatro años de su presidencia, qué cosas “no pudo” hacer y qué “legado” le dejaba al actual presidente Alberto Fernández.

Durante jueves y viernes se dedicó a retuitear millones de mensaje de agradecimiento y saludos, inclusive el del ex presidente.

“Apuntes” tiene incluso un blog donde el 29 de octubre de 2019 publicó una carta abierta a Macri luego de que perdiera las elecciones presidenciales.

“En 2010 me recibiste como bloguero en la Jefatura de Gobierno. Me prometiste el Metrobús de la Juan B. Justo para mayo 2011. Te creí y lo dije públicamente. Gané apuestas con eso. Cada promesa cumplida incrementaba mi afición por tu espacio político”, redactó.

“En los temas sociales soy liberal-progresista, judío humanista y ateo, estoy a favor de la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario (al que vos le abriste la puerta) y por eso soy el macrista número uno”, sostuvo.

Y sobre el ex presidente consideró: “Desde tu pragmatismo liberal (que comparto) siempre tuviste claro que en los temas complejos se deben contrastar posiciones sin prejuicios, y eventualmente decidir. Y si la sociedad o los legisladores no toman la misma postura que el líder, está todo bien. Revolucionario”.