Maratea propuso una competencia entre kirchneristas y libertarios

Santiago Maratea, el influencer conocido por sus colectas solidarias, apeló a ponerle humor al tenso momento político que se vive en Argentina e inició una "competencia entre kirchneristas y libertarios" con el fin de recaudar fondos para ayudar a un chico en silla de ruedas que necesita operarse.

“Ya era hora que el enfrentamiento entre libertarios y kirchneristas nos de algo productivo, que en este caso sería ayudar a un argentino”, comenzó anunciando Maratea en sus redes sociales en el contexto de la colecta.

Según explicó, tanto simpatizantes libertarios como kirchneristas podrán donar plata para ayudar a Pablo, un chico que está en silla de ruedas y necesita recibir una operación de 100 millones de pesos para poder volver a caminar. El objetivo es recaudar los 50 millones de pesos que faltan a través de donaciones de $100, $250, $500 o $1000.

“Ambos partidos se llenan tanto la boca hablando del otro, del pueblo, de la comunidad... Bueno, veamos finalmente quién es el más solidario, quién tiene más empatía, quién puede dejar de lado sus convicciones con tal del ayudar a otro argentino, porque claro, no sabemos si Pablo es kirchnerista, libertario o no está en ninguno de los dos partidos. Eso se los voy a revelar al final”, anunció Maratea.

El influencer sostuvo buscó “ponerle humor al tenso momento político que se vive en Argentina”, pero también respondió a las críticas por haber expresado su afinidad al gobierno del presidente Javier Milei en sus últimas entrevistas: “Es la forma de hacer algo productivo con todo el odio que recibo en redes sociales por el simple hecho de dar mi opinión cuando me la preguntan”.

“Hay tantas personas que me escriben mensajes a mi Instagram levantando la bandera del pueblo y la empatía y diciéndome que soy un hijo de p... sin empatía porque a tal gobierno no le importó o no le importa la salud. Bueno, ustedes como representantes de esos partidos políticos pónganse en acción y demuestren qué tanto les importa el otro”, agregó en sus historias de Instagram, donde explicó las “bases y condiciones” de la colecta.

En resumen, la competencia se trata de ver cuánta plata pueden recaudar los kirchneristas y cuánta los libertarios en 48 horas. “Primero va un equipo y después el otro”, aclaró Maratea.

“Primero va a ir el kirchnerismo, a ver cuánta plata pueden recaudar en nombre de Perón, Néstor, Cristina, Evita y todo lo que nos enseñaron de que ‘la patria es el otro’ y que tenemos que ir todos juntos - mencionó - y después, cuánta plata pueden juntar los liberales en nombre de Alberdi, Milei, Adam Smith, los argentinos de bien, la esperanza y que el sector privado resuelve”.

Por último, el influencer etiquetó a algunos referentes del primer partido político que deberá competir, como Julia Mengolini, Juan Grabois y Pedro Rosemblat, para que le den difusión a la campaña solidaria.