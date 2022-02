Maratea: "si ganás mucho, tenés que pagar"

Gracias a su campaña de donación para ayudar a combatir los incendios que afectan a la provincia de Corrientes, Santi Maratea recaudó más de 170 millones de pesos a través de una aplicación bancaria y surgió la duda si el dinero recaudado puede ser objeto de alguna carga impositiva, nacional o provincial.

En ese marco, el propio Maratea se refirió a su situación persona y, si bien no habló sobre la donación, sí defendió el pago del impuesto a las Ganancias: "Pagás mucho, pero también estás ganando un montón", reflexionó.

El influencer resaltó en ese sentido los consejos de Enrique Piñeyro, actor, director de cine y conocido por haber sido piloto de línea aérea LAPA (Líneas Aéreas Privadas Argentinas), empresa sobra la que realizó la película “Whisky Romeo Zulú” la cual relata los hechos de la tragedia del Vuelo LAPA 3142.

Teniéndolo como referente, Maratea destacó la “filosofía” del ex piloto y sus advertencias: “Una vez muy generoso de su parte me ‘da’ su contador y me dijo ‘yo te lo pago’. Enrique tiene un ONG, es un verdadero filántropo”.

“La bajada de Enrique es re simple ‘pagá todos los impuestos que se puedan pagar’ o sea, dedicate a pagar los impuestos exactos. Es casi una filosofía porque, claro, cuando los números son grandes, los impuestos son grandes. Tenés que pagar mucho porque estás ganando un montón”, sostuvo Santi Maratea en “Nadie dice nada”.

Y ejemplificó: “Por ejemplo, yo pago impuestos de lo que a mí me entra por Mercado Pago cuando quiero comprar una remera de Gucci. Hay que estar vivo y pedir el (recibo) para pagar Ganancias”.

Si bien reconoció que muchos se oponen al pago de los impuestos, mencionó: “En el medio está el debate ‘che, ¿vas a pagar todo eso de impuestos?’. Bueno, pero me entró todo este dinero para pagar una cartera, ¿cómo no voy a pagar?”.

Fuente: Minuto Uno