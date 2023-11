Marcelo Tinelli habló de su demanda a Jonatan Viale

Marcelo Tinelli demandó a Jonatan Viale por acusarlo de "corrupto" al aire de LN+ y, tras el revuelo, el conductor expuso la cifra millonaria que le pidió.

Ángel de Brito leyó al aire de LAM (América TV) la charla que tuvo con Marcelo Tinelli y donde este le dijo: "Le hago juicio por 60 millones de pesos, no voy a ir a ninguna mediación, no me interesa la rectificación, voy a juicio derecho porque las acusaciones exceden la crítica. No me importa que me critiquen por la mesa del hambre, por la gestión de San Lorenzo, lo que les parezca el programa o mis dichos".

De Brito, por su parte, sumó información y dijo: "Lo que le molestó puntualmente es que Viale dijo que estaba financiado por Insaurralde y que era cómplice del narcotráfico. Por eso decide demandarlo".

Por qué Marcelo Tinelli demandó a Jonatan Viale

La información fue dada por Marina Calabró al aire de Lanata sin Filtro (Radio Mitre), donde expuso el fragmento exacto por el que el conductor del Bailando 2023 (América TV) accionó contra el periodista.

"Por primera vez en la historia, Marcelo Tinelli inició acciones legales contra un periodista, contra Jonatan Viale", anunció Marina Calabró y pasó a contar el origen de la demanda.

"Cuadro de situación: el yategate. Es por algo que ocurrió hace poquito. Por esto que vamos a compartir es que lo demanda", anunció la periodista y puso al aire un recorte donde Jonatan Viale expresó en una de sus editoriales en LN+: "¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde a su programa? Repito, no es él, es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas, presentadores de la tele corruptos, periodistas y políticos corruptos que viven del juego clandestino y el narcotráfico".

"Yo hablé con las dos partes. El riñón de Marcelo me dijo: 'Marcelo efectivamente inició una demanda. A la primera audiencia de conciliación, Viale no fue. Y ahora no queremos conciliar, vamos a juicio directo. Pedimos una fortuna sin ningún reparo, porque pensamos donarlo a la Casa Garrahan, porque por suerte Marcelo no necesita de ese dinero. Las cosas que dijo Viale no las podemos permitir. No se merece que le diga cómplice, corrupto ni socio de los narcos. Pagará la tasa de justicia y litigará, no hay arreglo posible'".

Sobre "el riñón" de Jonatan Viale, Marina contó: "Dieron con su abogado, que dice: 'Lo que entiendo que pasó es que han notificado de esta audiencia de conciliación al viejo domicilio de la mamá de Jonatan. Nunca llegó la notificación y por eso no nos enteramos'".