Margarita Barrientos tendría que cerrar su comedor porque no puede pagar la luz

Margarita Barrientos se quejó de los importantes aumentos en los servicios, especialmente en el comedor social que fundó y lidera Los Piletones -en el barrio porteño del mismo nombre, ubicado en la Comuna 8, Villa Soldati-. Al mismo tiempo, aseguró que desde diciembre hubo un incremento de casi el 17% de asistentes a la fundación y que no les entregan comida, sino pequeños subsidios que no alcanzan.

"No hay nada para el comedor, ningún descuento ni nada", marcó dijo la dirigente social en diálogo con Mil Cosas a la Vez en RE FM 107.3.

En ese sentido, Barrientos explicó que: "Lo que está pasando en este momento es que, al menos a nosotros, no nos dieron comida. Nos dieron un pequeño subsidio para comprar alimentos, pero ciertos alimentos no todos los que uno utilizaría para la comida. Hay comedores que no reciben absolutamente nada y otros que pasa lo que pasó ayer, que lo allanaron. Teníanmos comedores que no existían y bajaban grandes cantidades de alimentos, era un negocio que realmente trabajaba. Después, nosotros que muchos comedores y jardines no recibían lo que tenían que recibir".

La referente social aseguró que llegó un importante aumento de luz, que "está cerca de 500.000 pesos, un total de $456.000 me vino" y que todavía no lo pagó, ni sabe si lo hará porque no le alcanza. "No hay nada para el comedor, yo cuando veía... No sé por qué no nos harán algo de descuento, una trabaja para la gente y por la gente. Podrían darnos una rebaja de la luz, sería bueno. Acá tenés que comprar el agua porque no tenés, pero te cobran el agua. Te cobran barrido y limpieza, y no tenés eso".

"Anteriormente yo contaba con 3.700 personas en los Piletones. A partir de diciembre se incrementó muchísimo hasta llegar hoy a 4.300 personas por todos los días. Eso es desayuno, almuerzo, merienda y cena. En Cañuelas teníamos 220 familias, un promedio de chicos de entre dos y cinco hijos. Hoy vienen 310 familias, con el mismo promedio, y se agregaron muchísimas más familias. En Santiago, el promedio de hijos es de 6 a 10 y 11 hijos menores de 13 o 14 años", agregó la referente social, recuperó el sitio minutouno.com.