Mariana Navarro se quedó con la 2ª edición del torneo José Marambio

Mariana Navarro, integrante de la Escuela de Boxeo del Gimnasio Municipal Nº1, cuya entrenadora es Alejandra Zamora, peleó nuevamente en la 2ª edición del torneo José Marambio que se realizó en Puerto San Julián, Santa Cruz.

La boxeadora local venció con claridad a Daiara Morales, de Río Gallegos, en la categoría hasta 54 kilos. La comodorense fue superior en los tres rounds y los jueces le dieron el triunfo en fallo unánime.

Para Navarro fue la última pelea como amateur y ahora apunta a la competencia profesional: “Gané bien los tres rounds, saqué buena diferencia y pude ganar de nuevo el torneo. Fue mi última pelea amateur y antes que termine el año vamos a intentar hacer una profesional. Si no se da, será el año que viene”, comentó.

La boxeadora agradeció a su entrenadora Alejandra “China” Zamora; a Jano Tenorio, organizador del Torneo José Marambio, “porque siempre me tiene en cuenta y me invita”; y a su compañero de gimnasio Agustín, “quien me ayuda con el guanteo”.