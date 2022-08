Martín Guzmán solo tiene el 12% de su patrimonio en pesos

El exministro presentó su última declaración jurada. Su patrimonio creció 123% durante su gestión. No terminó de repatriar los fondos que tenía en el exterior.

El 2 de julio, Martín Guzmán presentó su renuncia y desató un terremoto económico en la administración de Alberto Fernández. Ese fin de semana terminaron sus días en el Palacio de Hacienda, pero su dimisión no fue el último trámite que el exministro presentó: el jueves pasado, el 25 de agosto, ingresó su declaración jurada de salida en el sistema de la Oficina Anticorrupción (OA), su cuarta presentación como funcionario estatal. Con el telón de fondo de los reproches de Cristina Fernández de Kirchner al modelo bimonetarista, se fue con apenas el 12,3% de sus fondos en pesos y el resto, en dólares.

Al momento de dimitir, Guzmán declaró un patrimonio de $15.011.316, frente a los $6.672.279 con lo que asumió, según informó en su presentación 2019 como flamante ministro, lo que implica un incremento del 123%. La suba se explica por la revalorización de la casa de 75 metros cuadrados que tiene en La Plata (pasó de $2.131.029 a $4.862.446) y por el impacto del tipo de cambio en los fondos que mantuvo en el exterior.

Sólo durante su primer año en la gestión trajo desde Estados Unidos parte de ese dinero, lo cual reportó en el apartado de observaciones: "En el año 2020 se repatriaron un 31.45% de los bienes en el exterior", aclaró entonces. En una caja de ahorro y una cuenta corriente, tenía 47.775 dólares y pasó a declarar U$S 34.801 a inicios de 2021.

A diferencia de otras presentaciones ante la OA, en la última, Guzmán no declaró cuántos dólares billete tenía en el exterior, sino que pesificó su patrimonio fuera del país. No es algo inusual en las declaraciones juradas. Ahora, informó que el tipo de cambio que usó fue el del 4 de julio ($132 el oficial), lo que da un total de U$S 33.057, un 5% menos que lo que tenía afuera.

Sin contar la casa y la cochera (valuada en $307.622), ambos bienes inmobiliarios en un sector dolarizado, el ministro siempre tuvo el resto del patrimonio en fondos líquidos. En 2019 declaró tres cajas de ahorro en el país (dos en pesos y otra en dólares), las ya mencionadas cuentas en el exterior y el resto en efectivo. Tras su renuncia, reportó cinco cajas de ahorro (dos en moneda nacional), el par en Estados Unidos y bajo el colchón. En pesos, detalló $931.085 frente a $7.560.600 en dólares, lo que implica que el 87,6% de su dinero físico es moneda norteamericana.

Con años en el exterior, su patrimonio estaba dolarizado desde su ingreso a la función pública. Apenas asumió, Guzmán declaró que contaba con $127.548 en moneda nacional y $3.833.092 en cajas de ahorro en dólares: apenas el 3,3% de sus billetes eran pesos.

En su último trámite ante la OA, Guzmán declaró que comenzó 2022 con un patrimonio de $11.575.701 y se fue con $15.011.316, una suba de 29,6%. No le ganó a la inflación por muy poco. Según el reporte del INDEC, el nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) acumuló una variación de 36,2% en el primer semestre del año.

