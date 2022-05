Martín Villagrán: "sentimos angustia e impotencia"

Luego de salir subcampeón del Super 20, y después de lograr una histórica segunda colocación en la temporada regular de la Liga Nacional de Básquetbol, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia quedó eliminado ante San Martín de Corrientes en el arranque de los playoffs (cayó 3-1 en la serie) y su entrenador, Martín Villagrán, le confesó a El Patagónico que el sentimiento general es de “angustia e impotencia”.

“Sentimos angustia e impotencia, porque fuimos finalistas del Final Four, salimos segundos en la temporada, fuimos protagonistas durante todo el año y no pudimos llegar a las semifinales. Se trabajó muchísimo, como trabajan todos los equipos, y ninguno de nosotros esperaba quedar eliminados en esta instancia. Pensábamos que estábamos para dar, por lo menos, un paso más”, aseguró.

Por otra parte, reconoció a San Martín como “justo ganador” y admitió las falencias que tuvo su equipo en la ofensiva. “San Martín nos encontró la vuelta, jugó mejor que nosotros y es un justo ganador. Perder el primer partido (de local) fue clave, porque después nos costó muchísimo. Ganamos el segundo con solo 65 puntos y en el tercer partido solo anotamos 53, algo inhabitual en nosotros, porque son casi 30 puntos menos de lo que estamos acostumbrados a anotar”, remarcó.

En ese sentido, analizó: “la defensa estuvo bien, porque los dejamos en 58 en el segundo juego, en 73 en el tercero y en 74 en el cuarto. El problema fue ofensivo, porque tuvimos muy bajo porcentaje. Un 28 por ciento de campo en la serie es muy bajo. Eso habla a las claras de que, al no convertir, no pudimos estar en juego”.

Asimismo, afirmó que el cuadro correntino llegó en un mejor momento a los playoffs. “Agarramos a un San Martín con siete victorias consecutivas, si no me equivoco. Venía con los ánimos altos, con un muy buen básquetbol que desplegaron durante toda la temporada. Tuvieron un bajón, pero a nosotros nos tocó el bajón en el final. No llegamos finos”, reflexionó.

A lo largo del campeonato, Gimnasia prácticamente no tocó el plantel y sufrió bajas en momentos clave, lo que genera en Villagrán un orgullo extra a la hora de hacer un balance general.

“Si no me equivoco, junto a San Martín somos los únicos equipos que no tuvieron cambios. Marcus Elliott vino porque nos faltaba una ficha, no es que lo cambiamos. Y Raúl Delgado llegó por la lesión de Seba Orresta. Después decidimos sumarlo por Ayan Carvalho, para tener un salto de calidad”, explicó.

Pero los problemas comenzaron antes del inicio de la competencia. “En la previa de la temporada se nos va un jugador con contrato, como Franco Giorgetti; (Luciano) Massarelli, contratado, dice que no viene a dos días de empezar la pretemporada y tuvimos que salir a buscar un 2, que en ese momento fue Ayan”, argumentó.

Y ya en carrera, se lesionó Núñez de Carvalho. “Arrancamos el Super 20, se rompe Ayan y queda cuatro meses afuera, así que todo el Super 20 jugó Ramiro Stehli (juvenil), pero estuvimos jugando con dos fichas menos durante mucho tiempo, hasta que incorporamos a Marcus Elliott en el final del Super 20 y jugó el primer partido sin rodaje, sin conocer el equipo. Eso habla a las claras del compromiso del plantel”, enfatizó.

Por todo eso, Villagrán reconoció el esfuerzo de sus dirigidos. “Más allá del dolor, les agradecí el compromiso y el trabajo de todos los jugadores durante toda la temporada, para suplir ausencias y lesiones de diferentes tipos”, rescató.

El técnico, que tiene un año más de contrato con el “Verde”, no quiere perder el tiempo y ya empieza a diagramar lo que viene. “En la próxima temporada intentaremos dar ese salto de calidad que estamos buscando desde hace cinco temporadas. Hemos conversado con los dirigentes. Esto no te da tiempo, así que posiblemente mañana tenga una reunión para empezar a evaluar el equipo”, adelantó.