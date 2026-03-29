Olímpico ganó el clásico y Gimnasia manda en la Liga

El equipo bandeño, que dirige el comodorense Martín Villagrán, venció a Quimsa 86-81 y de esa manera, los de Pablo Favarel, se adueñaron de la punta de la fase regular.

Olímpico de La Banda construyó una valiosa victoria de 86-81 frente a Quimsa de Santiago del Estero por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet, apoyado en su solidez colectiva, la intensidad defensiva y la eficacia en los momentos determinantes del juego.

Ese resultado, le permitió a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia -que por la mañana venció en un partidazo a Oberá de Misiones 84 a 83- quedar como único líder de la fase regular, con 21 victorias y 11 derrotas, y con el sueño latente de quedarse con el 1.

El equipo bandeño, que dirige el comodorense Martín Villagrán marcó diferencias desde la primera mitad, cuando logró despegarse 43 a 29 gracias a una defensa firme y una alta efectividad en los lanzamientos perimetrales. Mc Kinney, Ascanio y Mijares fueron clave desde el tiro exterior, sumado al buen ingreso de Pérez, en un funcionamiento que mostró variantes y gol en distintas manos.

Quimsa reaccionó en el cierre del segundo cuarto, con Robinson y Lema como principales vías ofensivas, logrando achicar la desventaja. Así, la visita se fue al descanso largo abajo 53 a 49, tras un espectacular costa a costa de Mijares, quien terminó como goleador de la primera mitad con 15 puntos.

En el complemento, Olímpico sostuvo su idea de juego, con paciencia en la circulación del balón y buenas decisiones ofensivas. Mijares y Mc Kinney continuaron siendo determinantes desde el perímetro, mientras que la energía del local se mantuvo en ambos costados de la cancha.

Sin embargo, La Fusión volvió a meterse en partido sobre el final del tercer cuarto con una reacción colectiva que lo dejó a tiro (75-69), anticipando un cierre abierto y de alta tensión. En el tramo decisivo, Olímpico mostró mayor claridad y temple. Con ejecuciones precisas y firmeza defensiva en los momentos claves, logró sostener la ventaja y cerrar el juego a su favor por 86 a 81.

El conjunto bandeño celebró así un triunfo importante como local, reafirmando su identidad de juego y sumando confianza de cara a lo que viene.

VICTORIA DE OBRAS EN SANTA FE

Por su parte, Obras Basket superó como visitante a Unión en el Angel Malvicino por 79-76. Tyler Sabin con 18 puntos fue el goleador de la noche.

De arranque el Tatengue salió a buscar el partido, con Emiliano Basabe determinante en defensa y castigando en la pintura, para los primeros puntos del equipo. El Tachero con poco juego colectivo, encontró en sus individualidades anotaciones que le permitieron mantenerse a tiro del marcador.

El segundo parcial fue determinante para el desarrollo del partido. Unión imprimió una gran defensa, planteó presión alta y complicó en la salida a la visita, lo que le implicó un gras desgaste físico; además en ofensiva estuvo muy efectivo y conquistó una buena ventaja en el tanteador.

En el amanecer del segundo tiempo, Obras metió un parcial de 9-2 que obligó al entrenador local Ariel Rearte a recurrir al tiempo muerto. A la salida, el encuentro se volvió de ida y vuelta, con pocas defensas y varios puntos rápidos. Un parcial casi perfecto para la visita (24-9), que lo devolvió rápidamente al juego. El epílogo del encuentro fue de alto voltaje ya que a falta de dos minutos Obras se puso arriba en el marcador, defendió las últimas bolas y se llevó una victoria ajustada por 79 a 76.

TRIUNFO DE SAN

MARTIN EN JUNIN

Mientras tanto, en el Fortín de las Morochas, San Martín de Corrientes le ganó a Argentino de Junín por 82-79, con un gran partido de Franco Mendez con 36 puntos en su cuenta personal.

Fue un partido que tuvo un desarrollo cambiante y un final cargado de emoción. El conjunto juninense llegaba tras perder en la ruta frente a Obras, mientras que la visita también buscaba recuperarse luego de una caída, 48 horas antes, ante Racing de Chivilcoy.

El inicio fue soñado para el equipo de Adrián Capelli. Con una altísima efectividad desde el perímetro, Dylan Smith y David Shriver lideraron un ataque demoledor que desbordó a la defensa correntina. San Martín no logró hacer pie en defensa ni encontrar fluidez en ofensiva, y el local lo aprovechó al máximo. Sobre la chicharra, un triple espectacular de Dylan Smith desató el festejo local y selló el 27-16 del primer cuarto.

El segundo período tuvo un condimento inesperado: la humedad en el parqué, que obligó a varias interrupciones por resbalones de los jugadores. A pesar de ello, el equipo local logró sostener su ventaja gracias a un buen funcionamiento colectivo. El Santo mejoró en ataque con Franco Méndez como principal vía de gol, pero los juninenses se fueron al descanso largo arriba por 43-32.

Tras el entretiempo, el panorama comenzó a cambiar. El conjunto correntino ajustó su ofensiva y, con un Franco Méndez imparable, empezó a recortar la diferencia ante un Argentino que perdió claridad y se mostró errático. Así, la visita logró ponerse nuevamente en partido y dejó todo abierto de cara al último cuarto, cerrando el tercero 56-53.

En el tramo final, la tensión se apoderó del Fortín de Las Morochas. San Martín mantuvo su intensidad y encontró en Franco Méndez como su figura determinante, quien terminó con 36 puntos. El Turco luchó hasta el final, pero no logró frenar el envión visitante. En un cierre no apto para cardíacos, el conjunto correntino terminó quedándose con una valiosa victoria por 82 a 79 en Junín.