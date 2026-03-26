Emiliano Toretta: "acá ninguno es egoísta"

El base de Gimnasia reveló la clave sobre el gran presente del equipo, en la previa de los partidos contra el líder Oberá y San Lorenzo, este sábado y el lunes, como visitante. “Los resultados se dan solos, pero lo merecemos”, aseguró, haciendo referencia al tercer puesto que ocupa el “Verde” en la actual temporada de la Liga Nacional.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cumplió su última práctica, con miras a la gira que realizará en las próximas horas para jugar dos nuevos partidos de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Este jueves, el plantel realizó un intenso entrenamiento con miras al partido del sábado ante Oberá de Misiones -desde las 11:30- y luego frente a San Lorenzo, a quien visitará el lunes a partir de las 20:30.

Tras el entrenamiento que el plantel realizó por la mañana en el Socios Fundadores, Emiliano Toretta dialogó con El Patagónico.

El base santafesino habló del trabajo que el equipo realizó en la previa de esta nueva gira -la última de la fase regular- y del gran momento por el que se encuentra atravesando en la Liga, con siete triunfos al hilo, que lo tiene en el tercer puesto de la tabla con 20 victorias y 11 derrotas.

El plantel viajará este viernes a la madrugada con destino a Aeroparque Jorge Newbery (Buenos Aires), para luego seguir viaje hacia Posadas. Desde la capital misionera, Gimnasia se trasladará en colectivo hasta Oberá, mientras que por la tarde realizará una práctica.

- ¿Cómo fue la preparación de cara a esta última gira de la fase regular?

Estuvimos entrenando duro. Después del partido ante Platense, la cabeza ya estaba puesta en Oberá. Nos estuvimos preparando, viendo mucho las ofensivas de ellos. Ayer -ante Boca- jugaron y pudimos verlo. Estamos con la cabeza puesta en Oberá, en el scouting y demás, y trabajar también en detalles nuestros que tenemos que pulir.

- ¿Qué recaudos tiene que tomar Gimnasia en el partido ante el líder Oberá?

Desde el arranque, tenemos que proponer una defensa intensa. Creo que ahí va a estar la clave. Ellos tienen varias armas, pero queremos proponer el partido desde lo físico y después, adelante, jugar como sabemos, ser dinámicos, intentar correr la cancha y pasarnos la pelota.

- ¿A qué se debe este gran presente de Gimnasia?

Venimos trabajando bien durante todo el año. Algo que tiene el equipo y que es positivo, es que ninguno es egoísta y en todos los partidos podemos tener un arma ofensiva diferente. Y si atrás estamos comprometidos, sin dudas que Bryan (Carabalí) nos da un plus, así que pasa un poco por ahí el buen momento del equipo, y creo que lo podemos hacer hasta mejor.

- ¿Cuál es tu expectativa para esta gira?

Sin dudas, es traernos los dos partidos. El de Oberá es clave, por la posición en la tabla y demás, pero estamos pensando partido a partido. Ahora tenemos que poner la cabeza en Oberá y después la pondremos en San Lorenzo. Pero, sin dudas, queremos volvernos con los dos partidos de la gira.

- ¿Es especial enfrentarse con Oberá, teniendo en cuenta que fue el último equipo que ganó en el Socios?

Es una revancha que tenemos pendiente. Además, no quedamos muy contentos con el partido que hicimos acá (fue derrota 80-87) y el final como lo cerramos. Sin dudas que es una revancha que queremos volver a jugar, y va a ser lindo de competir.

¿Cómo estás viviendo esta temporada en Gimnasia?

La verdad que re bien. El equipo no es egoísta y se formó un grupo muy bueno. Pablo (Favarel) ayudó mucho a eso y nos transmite mucha confianza. En lo personal, estoy viviendo una temporada muy linda.

- ¿Te imaginabas estar en la posición en la que actualmente se encuentra el equipo?

Sí, no tuvimos un arranque bueno, pero uno siempre aspira a estar lo más arriba posible y a trabajar para eso. No sé si lo pensé, creo que los resultados se dan solos, pero lo merecemos y por algo estamos en esa posición. Estoy muy contento por la posición en la que estamos.