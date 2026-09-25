La jornada se desarrolló en Rada Tilly junto con la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia y estuvo orientada a fortalecer la prevención, la detección temprana y la intervención coordinada ante posibles situaciones de trata y explotación de personas.

Más de 120 policías se capacitaron sobre detección de trata de personas

En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el Gobierno del Chubut llevó adelante una jornada de capacitación destinada a integrantes de distintas fuerzas policiales y de seguridad.

La actividad fue organizada por la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Humano, en conjunto con la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, y se desarrolló en el Centro Cultural de Rada Tilly.

La propuesta reunió a más de 120 integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía del Chubut. También participaron agentes de la Comisaría de la Mujer y de la Policía Comunitaria.

El encuentro contó con la presencia de la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; y con el acompañamiento del municipio, que puso a disposición el espacio y colaboró en la organización de la actividad. En ese marco, se destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y las instituciones involucradas para brindar respuestas integrales y eficaces.

DETECCION TEMPRANA

Las exposiciones estuvieron a cargo de la directora provincial de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, Morena García Pazos; la fiscal federal Verónica Escribano; y Silvina Ávila, integrante de la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia.

Durante la capacitación se brindaron herramientas para la prevención y detección temprana de posibles situaciones de trata y explotación de personas, así como criterios de intervención para garantizar una actuación adecuada y coordinada.

Como cierre de la jornada, se desarrolló una instancia de análisis y resolución de casos prácticos. El ejercicio permitió que las distintas fuerzas trabajaran de manera conjunta, intercambiaran experiencias y fortalecieran los criterios de actuación, coordinación y articulación interinstitucional.