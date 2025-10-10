Más de 200 jóvenes en el Campeonato Nacional de Robótica

El evento consolidó a Comodoro Rivadavia como capital patagónica de la innovación. Contó con 150 robots y la participación de más de 200 jóvenes de distintas ciudades del sur.

Este viernes, en el gimnasio del Club Huergo, el intendente Othar Macharashvili y el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, junto al presidente y el gerente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate y Domingo Squillace, respectivamente, presenciaron la Competencia Nacional de Robótica-Zonal Sur 2025, que contó con la presentación de 150 robots, construidos y gestionados por más de 200 jóvenes competidores integrantes de equipos de 22 instituciones provenientes de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Bariloche, Trelew, Rawson, Bryn Gwyn, Lago Puelo, Puerto Madryn, Playa Unión y Dolavon.

El intendente dio la bienvenida a los jóvenes e instituciones participantes, para luego ponderar la organización y el compromiso de quienes hicieron posible el evento, al indicar que “esta jornada en que Comodoro fue sede del Campeonato Argentino de Robótica es el producto de mucho trabajo desde hace tiempo, en lo que hace a la innovación, tecnología y al inducir esto en muchos espacios educativos en donde los jóvenes trabajan en plasmar sus conocimientos y lo que sus docentes les enseñan en lo que son los robots para competencia”.

Además, el mandatario reconoció el trabajo y la conformación del Club de Robótica al sostener que “viene generando una plataforma de desarrollo que se plasma en lo que vimos hoy. Por ello, estamos trabajando en la potenciación por parte de los jóvenes dentro de un programa de innovación tecnológica, que no es el futuro, sino que es un presente que ya están transitando”.

PROGRAMAS CON HISTORIA

“Esto es el resultado también de políticas que se fueron dando hace muchos años con Conectar Igualdad y con muchos otros programas que les daban a los colegios herramientas y formación tecnológica”, resaltó Macharashvili, al tiempo que afirmó que “estamos orgullosos y esperamos que muchos se vuelquen a esta innovación y al desarrollo de formación al que, desde el Municipio, seguiremos apostando”.

La competencia estuvo signada por la innovación, el aprendizaje y una visión de futuro tecnológico, enmarcándose en la Liga Nacional de Robótica, que se desarrolló por primera vez en Comodoro Rivadavia. La propuesta también tuvo el acompañamiento de Orizon, EPJA N°613, Colegio Domingo Savio, Centro de Formación Profesional N°652 e Instituto CEDIT.

Desde las primeras horas del día, el espacio se llenó de movimiento con las acreditaciones, homologaciones y pruebas técnicas. A partir del mediodía, el campeonato se abrió al público y durante toda la tarde se sucedieron las categorías, desafíos y exhibiciones que despertaron el entusiasmo del público, especialmente de niñas, niños y adolescentes que se acercaron para conocer de cerca el universo de la robótica educativa.

UNA EXPERIENCIA FORMATIVA

El evento no solo representó una instancia de competencia, sino también una experiencia formativa, colaborativa y de integración entre escuelas, docentes, instituciones y familias, que reafirma el rol de Comodoro Rivadavia como referente regional en innovación y educación tecnológica.

“Por primera vez, Comodoro formó parte del circuito nacional del Campeonato de Robótica y eso tiene un valor enorme: significa que la ciudad se integra plenamente a una red de conocimiento, creatividad y futuro. Nuestra región demuestra que tiene las capacidades, las instituciones y los jóvenes para ser protagonistas del desarrollo tecnológico del país”, dijo Zárate.

Asimismo, el funcionario valoró el apoyo del intendente, señalando que “es clave para que esto ocurra. Cuando decimos que Comodoro tiene una agenda para ser una de las ciudades más innovadoras del país, no lo decimos como un eslogan: construimos el camino con hechos, con políticas públicas sostenidas, con espacios como este y con una comunidad joven que entiende que el conocimiento es la base de su futuro. Muchos adultos deberían aprender de nuestros pibes y pibas”.

INNOVACION CON IDENTIDAD LOCAL

Por su parte, Squillace subrayó el impacto que tuvo la jornada y la importancia de sostener políticas de Estado que promuevan la ciencia y la tecnología desde edades tempranas. “La robótica no solo enseña a programar o construir; enseña a pensar, a crear, a resolver y a trabajar en equipo. Ver a más de 200 jóvenes de toda la Patagonia reunidos en Comodoro nos confirma que el futuro se está construyendo desde acá, con educación y con compromiso colectivo”, indicó.

Por otra parte, el funcionario destacó que espacios como el campeonato de robótica “reflejan el trabajo que venimos impulsando desde la Agencia, que es unir a las instituciones, acompañar a los docentes, vincular la educación con la producción y generar oportunidades para que los chicos y chicas encuentren en la tecnología una herramienta de futuro”.

UNA RED QUE CRECE DESDE LAS AULAS

En nombre del Club de Robótica de la Agencia Comodoro Conocimiento, Patricia Orquera destacó el valor educativo y social de esta primera experiencia nacional en la ciudad.

En tanto, la responsable del Área de Capacidades y Habilidades para el Siglo XXI de la Agencia, Cecilia Trigo, subrayó el trabajo que hizo posible este logro, al señalar que “este evento es fruto directo de la creación del Club de Robótica de la Agencia Comodoro Conocimiento, que nació el año pasado con el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología, promover el pensamiento lógico y estimular la creatividad en las nuevas generaciones. Hoy vemos con orgullo cómo ese esfuerzo se traduce en una comunidad educativa que aprende, colabora y construye futuro desde Comodoro”.

LA PREMIACION

La jornada concluyó con la entrega de reconocimientos a los equipos destacados y con el aplauso del público que acompañó cada desafío. Las distintas competencias se dividieron en las siguientes categorías:

Carreras: 1° puesto, Lucero; 2° puesto Nexeris y 3° puesto Blackout.

Sumo: 1° Black Spicy; 2° Fafutoxx y 3° Black Panther.

Mini Sumo: 1° Cosecha papa; 2° Panzer 4.0; 3° Loki.

Fútbol: 1° Lions; 2° C.C; 3° Bad Boys.

Laberinto: 1° Zeus; 2° T-seo; 3° Canelo.

Carreras Pro: 1° Picururu; 2° Sopapa; 3° Dash.

Micro Sumo: 1° Umbertito; 2° Mark I; 3° Cuby.

Sumo RC: 1° Polly; 2° Mushu; 3° Crystal.