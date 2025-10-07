Será el jueves 16 y viernes 17 de octubre en el Centro de Información Pública (CIP). Disertaran docentes, alumnos, emprendedores y empresarios de la ciudad.

En Comodoro se realiza la tercera edición de las Jornadas de Logística

La iniciativa es organizada por los alumnos del segundo año de la carrera Tecnicatura Superior en Logística del ISET N°812 CeRET. En ese contexto, el jueves 16 de octubre, desde las 14:00 hasta las 17:00, se llevará adelante en el Centro de Información Pública (CIP) la jornada de logística “Educación y Logística Formando Estrategias del Mañana”. Habrá tres charlas que brindaran los alumnos y docentes de la carrera Tecnicatura Superior en Logística del ISET N°812.

Mientras, el viernes 17, la segunda jornada comenzará desde las 17:30 hasta las 20:00 en el mismo lugar, y se contará con charlas a cargo de emprendedores y empresarios de Comodoro.

Desde la organización indicaron que el objetivo de este tipo de propuestas es “revelar el poder de la logística como motor estratégico para transformar resultados y potenciar organizaciones”.

EL PROGRAMA

Jueves 16/10: "Logística: ¿Qué es y por qué transforma el mundo?"

Público: alumnos del nivel secundario

Horario: 14hs a 17hs

3 Charlas dadas por alumnos y docentes del instituto

Viernes 17/10: "Tecnología y Logística: Innovación para el futuro"

Público: alumnos del nivel terciario y público en general

Horario: 17.30hs a 20hs

Tres charlas dadas por emprendedores y empresarios de la localidad:

Charla 1 - Lic. Gonzalo Gallo y Lic. Diego Rodríguez

Charla 2 - Téc. Mauricio Peralta (Termap)

Charla 3 - Asesor logístico Oscar Alfredo Constanzo (Vermaz)

Lugar: CIP Centro de Información Pública

Cupos limitados, para mas info @alumnostsl o al correo [email protected]