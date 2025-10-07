El Patagonico
En Comodoro se realiza la tercera edición de las Jornadas de Logística

Será el jueves 16 y viernes 17 de octubre en el Centro de Información Pública (CIP). Disertaran docentes, alumnos, emprendedores y empresarios de la ciudad.

La iniciativa es organizada por los alumnos del segundo año de la carrera Tecnicatura Superior en Logística del ISET N°812 CeRET. En ese contexto, el jueves 16 de octubre, desde las 14:00 hasta las 17:00, se llevará adelante en el Centro de Información Pública (CIP) la jornada de logística “Educación y Logística Formando Estrategias del Mañana”. Habrá tres charlas que brindaran los alumnos y docentes de la carrera Tecnicatura Superior en Logística del ISET N°812.

Mientras, el viernes 17, la segunda jornada comenzará desde las 17:30 hasta las 20:00 en el mismo lugar, y se contará con charlas a cargo de emprendedores y empresarios de Comodoro.

Desde la organización indicaron que el objetivo de este tipo de propuestas es “revelar el poder de la logística como motor estratégico para transformar resultados y potenciar organizaciones”.

EL PROGRAMA

Jueves 16/10: "Logística: ¿Qué es y por qué transforma el mundo?"

Público: alumnos del nivel secundario

Horario: 14hs a 17hs

3 Charlas dadas por alumnos y docentes del instituto

Viernes 17/10: "Tecnología y Logística: Innovación para el futuro"

Público: alumnos del nivel terciario y público en general

Horario: 17.30hs a 20hs

Tres charlas dadas por emprendedores y empresarios de la localidad:

Charla 1 - Lic. Gonzalo Gallo y Lic. Diego Rodríguez

Charla 2 - Téc. Mauricio Peralta (Termap)

Charla 3 - Asesor logístico Oscar Alfredo Constanzo (Vermaz)

Lugar: CIP Centro de Información Pública

Cupos limitados, para mas info @alumnostsl o al correo [email protected]

