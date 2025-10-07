En Comodoro se realiza la tercera edición de las Jornadas de Logística

La iniciativa es organizada por los alumnos del segundo año de la carrera Tecnicatura Superior en Logística del ISET N°812 CeRET. En ese contexto, el jueves 16 de octubre, desde las 14:00 hasta las 17:00, se llevará adelante en el Centro de Información Pública (CIP) la jornada de logística “Educación y Logística Formando Estrategias del Mañana”. Habrá tres charlas que brindaran los alumnos y docentes de la carrera Tecnicatura Superior en Logística del ISET N°812.
Mientras, el viernes 17, la segunda jornada comenzará desde las 17:30 hasta las 20:00 en el mismo lugar, y se contará con charlas a cargo de emprendedores y empresarios de Comodoro.
Desde la organización indicaron que el objetivo de este tipo de propuestas es “revelar el poder de la logística como motor estratégico para transformar resultados y potenciar organizaciones”.
EL PROGRAMA
Jueves 16/10: "Logística: ¿Qué es y por qué transforma el mundo?"
Público: alumnos del nivel secundario
Horario: 14hs a 17hs
3 Charlas dadas por alumnos y docentes del instituto
Viernes 17/10: "Tecnología y Logística: Innovación para el futuro"
Público: alumnos del nivel terciario y público en general
Horario: 17.30hs a 20hs
Tres charlas dadas por emprendedores y empresarios de la localidad:
Charla 1 - Lic. Gonzalo Gallo y Lic. Diego Rodríguez
Charla 2 - Téc. Mauricio Peralta (Termap)
Charla 3 - Asesor logístico Oscar Alfredo Constanzo (Vermaz)
Lugar: CIP Centro de Información Pública
Cupos limitados, para mas info @alumnostsl o al correo [email protected]