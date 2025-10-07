Comodoro participó del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal

El encuentro reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales para analizar la situación fiscal de los municipios chubutenses y fortalecer la transparencia en la gestión de recursos públicos.

Comodoro Rivadavia formó parte de la reunión del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, que se realizó el pasado fin de semana en la ciudad de Trelew y contó con la participación de representantes de toda la provincia del Chubut y de funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación.

El municipio comodorense, que ocupa la Vicepresidencia del Consejo, estuvo representado por el secretario de Recaudación, Luis Perea, junto a tres directores del área. La Presidencia del organismo recae en el Ministerio de Economía del Chubut.

Durante la jornada se abordaron distintos temas vinculados a la tributación municipal y provincial, entre ellos el impuesto automotor y la coparticipación de recursos, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado.

Por parte de Nación participaron la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez, y la coordinadora de Responsabilidad Fiscal Federal, Patricia Farah.

En diálogo con la prensa, Luis Perea calificó el encuentro como “muy productivo” y destacó que permitió “compartir miradas y plantear la situación actual de los municipios en materia fiscal”. Además, subrayó que “desde Comodoro reafirmamos nuestro compromiso con una administración responsable y transparente de los recursos”.

La participación del municipio se enmarca en la política impulsada por el intendente Othar Macharashvili, orientada a fortalecer la transparencia fiscal, la autonomía económica y la gestión responsable de los fondos públicos, pilares —indicaron desde el Ejecutivo local— para el desarrollo sostenido de la ciudad.

En el marco del encuentro también se realizaron reconocimientos por los 20 años de creación del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal. En representación de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, se entregaron presentes a autoridades nacionales y un reconocimiento especial a Gabriela Balsecci, secretaria del Consejo, por su trayectoria y compromiso. Asimismo, fueron distinguidas las integrantes del equipo municipal Nora Cavaleiro y Marcela Villata, en reconocimiento a su labor.