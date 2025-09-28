Implementan en Chubut un Bachillerato con Orientación en Energía y Sustentabilidad

En un contexto mundial donde la sostenibilidad ambiental y el uso responsable de los recursos energéticos resultan claves para garantizar un futuro viable, el Gobierno del Chubut dispuso, a través del Ministerio de Educación, la creación e implementación del Bachillerato con Orientación en Energía y Sustentabilidad.

Esta iniciativa educativa innovadora responde a la necesidad de brindar a los jóvenes conocimientos y herramientas que les permitan comprender los cambios globales y aportar soluciones en torno a la energía y el ambiente.

Según se destaca en la gacetilla oficial enviada este domingo desde el Gobierno, “la provincia cuenta con un enorme potencial en energías renovables, particularmente en los campos de la energía eólica y solar, lo que la convierte en un territorio estratégico para el desarrollo del hidrógeno verde, una fuente energética limpia y con gran proyección internacional”.

En este marco, la creación del Bachillerato con Orientación en Energía y Sustentabilidad representaría una oportunidad para que los estudiantes se formen “con una mirada integral, crítica y comprometida con el cuidado del ambiente”.

La implementación de esta propuesta permitiría que las escuelas secundarias de la provincia incorporen la nueva orientación a partir del próximo ciclo lectivo, ampliando las alternativas formativas y fortaleciendo la vinculación entre el sistema educativo y los desafíos actuales del desarrollo sustentable.

FUTURO LABORAL

Desde la cartera educativa indicaron que el Bachillerato se estructura en torno a tres bloques temáticos centrales:

• Energía y modelos de desarrollo

• Recursos energéticos y problemática ambiental

• Gestión y política energética

Estos contenidos se articularán con los espacios generales de la Formación Orientada.

El programa apunta a preparar a los jóvenes para integrarse al mundo laboral en áreas vinculadas con las energías renovables y el desarrollo sustentable. Al mismo tiempo, busca fortalecer su vocación y conocimientos para la continuidad en estudios superiores en el campo científico-tecnológico, con foco en la producción, transporte, distribución y consumo de energía.