Tres días de música coral en Rada Tilly

Este fin de semana, Rada Tilly vivirá tres jornadas dedicadas al canto coral y la música compartida con el ciclo “Preguntará por qué cantamos”.

El encuentro que tendrá lugar en el Centro Cultural de Rada Tilly reunirá talleres, conciertos y rondas de canto comunitario, con la participación de coros invitados como Abucanto, Raiguen, Malagma, Coral de Mar, Voces del Vendaval, Aluen y el Ensamble Vocal Patagónico, entre otros.

Uno de los ejes centrales será el taller intensivo junto al maestro Néstor Andrenacci, reconocido director, docente y cantante distinguido con los Premios Konex en 1999 y 2009 como director de Coro. Fundador del Grupo de Canto Coral (GCC), Andrenacci ha llevado su trabajo a escenarios de América Latina, Europa y Canadá, además de formar a generaciones de directores y coreutas en Argentina.

“El canto en grupo es natural a la condición humana —expresa Andrenacci—. Cantar juntos no solo nos conecta desde lo musical, sino también desde lo comunitario: hacer algo colectivo con proyección artística enriquece profundamente al ser humano”.

CONCIERTOS ABIERTOS Y GRATUITOS

Todos los conciertos y presentaciones de coros serán con entrada libre y gratuita, abiertas a toda la comunidad. Una invitación a disfrutar del canto coral en vivo, compartir la música y descubrir el trabajo de los distintos grupos que integran el encuentro.

La única actividad que requiere inscripción es el taller con Néstor Andrenacci, destinado a docentes, coreutas, estudiantes de música y público general.

Las reservas pueden realizarse a través de la Boletería Digital: https://boleteria.radatilly.gob.ar

Público general: $20.000

Estudiantes ISFD 806: $10.000

EL CRONOGRAMA

VIERNES 10

17.30 hs | Acreditación

18.00 hs | Comienzo del taller

20.00 hs | Café compartido

20.30 hs | Concierto

Abucanto (Rada Tilly)

Coro Femenino Aluen

Coral del Mar

SABADO 11

10.00 hs | Taller

12.30 hs | Almuerzo

15.30 hs | Taller

17.30 hs | Café compartido

18.00 hs | Taller

20.00 hs | Café compartido

20.30 hs | Concierto

Grupo Malagma

Raiguen (Trelew)

DOMINGO 12

10.00 hs | Taller

15.30 hs | Taller

17.30 hs | Break

18.00 hs | Ensayo general de la muestra

20.00 hs | Concierto de cierre

Voces del Vendaval

Ensamble Vocal Patagónico

El ciclo “Preguntará por qué cantamos” invita a celebrar la música coral como un espacio de encuentro, aprendizaje y comunidad, y a disfrutar juntos de tres días de canto compartido.