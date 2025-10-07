Absolvieron al exsecretario del Consejo de la Magistratura

El tribunal consideró que no se pudo comprobar el dolo directo en la actuación de Diego Daniel Cruceño, acusado de incluir información falsa en un acta de cierre de concurso para el cargo de fiscal en Lago Puelo.

Durante la audiencia de lectura de la sentencia, el juez Ariel Quiroga realizó un repaso del contexto que llevó la causa a juicio oral y público, y luego analizó las pruebas presentadas durante el debate.

En su fallo, el juez explicó que, si bien en el acta de cierre del concurso para cubrir el cargo de fiscal en la localidad de Lago Puelo el abogado Diego Daniel Cruceño consignó que no había postulantes inscriptos —lo que resultó objetivamente falso, dado que una abogada de la provincia de Buenos Aires sí se había presentado—, inmediatamente después el propio documento aclaraba que la postulación había sido rechazada.

Ante esa circunstancia, el magistrado concluyó que no podía afirmarse la existencia de dolo directo en la conducta del acusado. Por lo tanto, consideró que la acusación fiscal no logró acreditar los hechos con el rigor de certeza requerido en el ámbito penal y dispuso la libre absolución de Cruceño.

EL CASO

El hecho investigado ocurrió el 9 de febrero de 2023, alrededor de las 16:00, en la sede del Consejo de la Magistratura, ubicada sobre la Avenida San Martín, entre Estrada y Pellegrini, en la localidad de Sarmiento.

Según la hipótesis de la Fiscalía, en su carácter de secretario permanente del organismo, Cruceño habría abusado de sus funciones al redactar un documento público titulado “Acta de Cierre de Concurso”, en el cual insertó hechos y declaraciones falsas sobre el proceso de inscripción de postulantes.

Tras el análisis judicial, esa acusación fue desestimada y el exfuncionario resultó absuelto.