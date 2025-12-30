Más de 9.500 vehículos controlados y 69 conductores retirados de circulación

En el marco del operativo Verano Seguro, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desplegó controles viales en toda la provincia entre el 22 y el 28 de diciembre, con un fuerte trabajo preventivo en rutas y zonas urbanas.

Durante ese período, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 9.540 vehículos, realizó 4.817 test de alcoholemia y retiró de la vía pública a 69 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol. Los operativos se desarrollaron de manera conjunta con la Policía del Chubut, fuerzas federales y áreas municipales de Tránsito.

En Rawson y Playa Unión se controlaron 1.011 vehículos, se realizaron 902 test de alcoholemia, se detectaron 13 casos positivos, se labraron 23 infracciones y se retuvo un automóvil.

En Trelew y Gaiman se verificaron 796 vehículos, se realizaron 725 test de alcoholemia y se detectaron 14 casos positivos. Se labraron 19 infracciones y se retuvieron dos rodados. En Gaiman, se controlaron 62 vehículos sin registrarse infracciones ni alcoholemias positivas.

En Puerto Madryn se controlaron 201 vehículos, se labraron cinco infracciones y se retuvieron cuatro automóviles.

En Comodoro Rivadavia se realizaron operativos en distintos puntos de la ciudad y zonas periféricas. Se controlaron 2.761 vehículos, se efectuaron 1.015 test de alcoholemia, se detectaron 28 casos positivos y se labraron 93 infracciones, sin retenciones de vehículos.

En Rada Tilly se controlaron 112 vehículos y se registró una infracción, mientras que en Camarones se controlaron 54 rodados sin infracciones.

En la Comarca Andina, que abarca Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo, se controlaron 1.082 vehículos, se realizaron 260 test de alcoholemia, se detectaron siete casos positivos, se labraron 31 infracciones y se retuvieron 17 vehículos.

En Esquel se fiscalizaron 1.417 vehículos, se realizaron 1.285 test, se detectaron seis conductores alcoholizados, se labraron 19 infracciones y se retuvieron dos rodados. En uno de los casos, el nivel de alcoholemia alcanzó 1,67 gramos por litro.

En Trevelin se controlaron 473 vehículos, se realizaron 470 test, se detectó un caso positivo, se labraron cinco infracciones y se retuvo un vehículo.

En José de San Martín se controlaron 95 vehículos y se registró una infracción; en Paso de Indios se controlaron 123 vehículos sin infracciones; en Gobernador Costa se verificaron 215 vehículos con una infracción; en Río Pico se controlaron 315 vehículos con cuatro infracciones; y en Tecka se fiscalizaron 823 rodados, se realizaron 98 test de alcoholemia y se labraron cinco infracciones.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que los operativos continuarán durante toda la temporada de verano con el objetivo de reforzar la prevención, reducir siniestros viales y garantizar la seguridad en rutas y zonas urbanas de la provincia.