Massera-Perales es una de las fórmulas para conducir la UNPSJB

Ambas presentaron oficialmente su "Proyecto de Gestión" en un recorrido que abarcó todas las sedes de la casa de estudios.

La propuesta de Cristina Massera y Susana Perales se presentó este mes ante personal docente, estudiantes, no docentes e investigadores, y graduados en la sede Esquel, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia.

Massera y Perales se comprometieron a “resguardar los valores de la Universidad Pública, no arancelada, laica, inclusiva y democrática”, así como a proyectar “una institución dispuesta a afrontar los desafíos de un mundo en permanente cambio”.

"Estamos convencidos de que a la fuerza del mercado hay que contraponer la planificación estratégica del Estado que marque el rumbo, le imprima equidad, genere igualdad de oportunidades y lleve soluciones allí donde el mercado no llega", indicaron.

En ese sentido, detallaron que "nuestra propuesta de gobierno sintetiza ideales compartidos, trayectorias diversas y experiencias democráticas sostenidas"

Los ejes centrales de su propuesta de gobierno para conducir la UNPSJB hasta 2029 tiene que ver con políticas de “territorio, inclusión y matriz productiva”.

El Proyecto de Gestión se fundamenta en una “fuerte identidad regional y compromiso territorial, proponiendo una universidad que genere conocimiento situado y que contribuya a la formación de profesionales comprometidos con su comunidad, entendiendo esto como un ejercicio de soberanía”.

