Nuevo corte de agua en Comodoro para recuperar reservas

Desde las 18 horas de este lunes y durante toda la noche, se interrumpirá el suministro de agua en la ciudad debido al bajo nivel de las reservas en Puesto La Mata, afectadas por el elevado consumo de los últimos días.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este lunes 20 de octubre, a partir de las 18 horas y por un lapso aproximado de 12 horas, se interrumpirá el servicio de agua potable en toda la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La medida tiene como objetivo recuperar los niveles de las reservas de Puesto La Mata, que no han logrado estabilizarse en los últimos días debido al alto consumo registrado. Según explicaron desde el área operativa, esta situación impide mantener la demanda normal del sistema, por lo que resulta necesario suspender temporalmente la distribución para permitir su recuperación.

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos realizar un uso responsable y racional del recurso una vez que el servicio comience a normalizarse, a fin de evitar nuevos inconvenientes en la red de abastecimiento.