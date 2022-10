El diputado analizó el escenario electoral de cara a los comicios del próximo año y sostuvo que "Cristina no va a ser" candidata.

Máximo: "Creo que Cristina no va a ser candidata en 2023"

El diputado Máximo Kirchner al ser consultado quiénes serán los candidatos del peronismo de cara a las elecciones 2023, sostuvo: "Creo que Cristina (Fernández de Kircher) no va a ser", dijo. Además, analizó el escenario electoral, la oposición y entre quiénes se podría dar la disputa en las presidenciales.

El dirigente de La Cámpora, además, dijo que hace "mucho" que no habla con el presidente, Alberto Fernández: "No tengo idea en qué andan", manifestó.

"Lo que vamos a hacer muchos ciudadanos y ciudadanas es no votarlos", dijo Kirchner al referirse a la oposición liderada por el exmandatario, Mauricio Macri. Ante eso, explicó que desde el peronismo se buscará "la a mejor opción". "Si hay segunda vuelta hay segunda vuelta", aclaró.

“¿Cuáles son los candidatos del peronismo?”, le preguntó Roberto Navarro, durante la entrevista concedida a El Destape radio. "Hoy por hoy no tiene", indicó Máximo. "Alberto creo que ha dicho que sí. Por lo que he leído, (el ministro de Economía Sergio) Massa, dijo que no; y creo que Cristina (Fernández de Kirchner) tampoco va a ser, así que habrá que ver".

"Creo que no, creo que ha hecho un gran esfuerzo. Si me preguntas, un poco lo veía ayer, lo de los hijos de Sergio, que le decían que no, que sí (se postulara). El desgaste es muy grande en una presidencia y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho, incluso, el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente la candidata a presidenta en 2019, y seguramente habría ganado", analizó Kirchner.

Para el diputado nacional, la expresidenta y actual vicepresidenta de la nación sufrió un "ataque formidable sobre su figura" por parte de los medios de comunicación, así como de propios integrantes del Frente de Todos. Eso, según dijo, "la llevo a tomar una decisión que (ella lo sabe y lo he dicho públicamente, aclaró) que, a mi entender, fue equivocada. Pero bueno, en términos reales se ganó, que era lo que había que hacer. Ahora, en términos políticos, por capacidad, la verdad que cuando uno mira y ve, le lleva unos cuantos cuerpos de distancia -dijo, sin mencionar al actual mandatario-. Es mujer también, también te cuesta más".

"Hizo bien", consideró, de todas maneras. A continuación, destacó la gestión presidencial durante la pandemia de la Covid-19. "Fue algo tremendo para un montón de personas no poder salir, la pérdida del trabajo, fue letal", manifestó. "Cuando charlas con los pibes y pibas de secundario, hay que prestar mucha atención lo que está pasando ahí; no ha quedado todo bien".

Kirchner, además, hizo un repaso sobre quiénes son las principales figuras del oficialismo que podrían emprender la carrera a la presidencia en 2023. Sobre el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, consideró: "Es muy capaz, se trabaja muy bien con él. Es un buen militante, camina, anda. Tiene una edad interesantísima para ser presidente". Aunque no quiso especificar, estimó que "hay gobernadores muy capaces también dentro del peronismo. El peronismo tiene buenos dirigentes y buenas dirigentes. Obviamente, no cuentan con todo el respaldo mediático de (el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez) Larreta".

Para él, Larreta será el candidato de la oposición: "A mi entender el que tiene posibilidades electorales es Larreta. Después, hay que ver si le da ganas de independizarse un poco, si pierde el miedo con (Mauricio) Macri. (La presidenta del PRO, Patricia) Bullrich no, sería muy malo para el país", opinó.