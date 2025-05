"Me pusieron un cuchillo en el pecho y me cortaron la cartera"

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, la damnificada por el nuevo hecho de inseguridad en Comodoro contó que “siendo las 7:20, como todas las mañanas, me dirijo a trabajar y estaba en la parada de garita de Huerto y Las Violetas y pasaron tres chicos. Yo vi una actitud sospechosa y me metí adentro de la garita. En ese momento uno se mete adentro y me pone el cuchillo en el pecho y me dice ‘dame el celular’ y me insulta”.

Mercedes agregó que “yo en ese momento le digo ‘¿qué hacés? Atrevido’. Y sale otro de atrás y como no me lo pudieron sacar, me arrastra, me tira de la garita y ahí fue cuando sentí que me cortó la cartera y se llevó todas mis pertenencias”.

La víctima quedó en estado de shock tras el asalto. “La verdad cuando llegó la policía yo no recordaba el nombre de mis hijos, no me acordaba de nada. Me llevaron a la Séptima. Y bueno, después como que iba bajando un poco y empecé a recordar mi dirección, es re feo”, señaló.

Los delincuentes se llevaron todas sus pertenencias, incluyendo elementos fundamentales para su salud. “Me sustrajeron toda la documentación, tarjeta, plata, celular. Soy diabética con insulina dependiente y se llevaron la máquina, no me dejaron nada”, lamentó.

Mercedes también reclamó una mayor presencia policial en la zona, especialmente durante las primeras horas del día. “Lo ideal sería que en esa zona, entre las 6 ó 7, patrullen más porque está el Periférico; la guardería; está el jardín; hay una escuela secundaria. Por ahí andan, pero no tan seguido. Lo último sería que se quede uno y nos cuide a todos porque es re feo pasar por esto”, sostuvo.

Asimismo, indicó que producto del forcejeo, sufrió golpes en el cuerpo y que justo “no pasó el colectivo, ni autos, ni gente, ni nada. En ese momento creo que le pegué al chico, pero después reaccioné, y dije mirá si me entierra el cuchillo. La reacción fue mala, pero bueno… la impotencia, no se piensa en ese momento lo que uno puede llegar a hacer”.

“Uno tiene que salir a trabajar, yo veo a muchas abuelas que llevan a sus nietos a la escuela a la mañana por temor que les pase algo a los chicos. Eso se ve siempre, así que sería bueno que pongan un policía o una patrulla en la garita”, concluyó.